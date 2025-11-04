Language
    Rail Accident Averted: टूटी पटरी पर आ रही थी एक्सप्रेस ट्रेन, ट्रैक मेंटेनर की सतर्कता से टली दुर्घटना, मिला इनाम

    By Manoj Kumar Swankar Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 09:14 PM (IST)

    Indian Railways: पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद रेल मंडल के गोमो में एक बड़ी रेल दुर्घटना टल गई। रेल कर्मचारियों ने टूटी हुई पटरी को समय रहते खोज निकाला और उसकी मरम्मत की। त्वरित कार्रवाई से एक संभावित हादसा टल गया और ट्रेनों का परिचालन सामान्य रूप से जारी रहा।

    धनबाद रेल मंडल के गोमो रेलवे स्टेशन के समीप मरम्मत की गई टूटी पटरी।

    जागरण संवाददाता, गोमो (धनबाद)। पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद रेल मंडल अंतर्गत नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो रेलवे स्टेशन पर एक बड़ी दुर्घटना टल गई। स्टेशन के कैरेज एंड वैगन कार्यालय के समीप लाइन संख्या तीन की रेल पटरी में दरार (टूटने) का पता मंगलवार दोपहर करीब 1:13 बजे चला।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीडब्लूआइ के ट्रैक मेंटेनर मनोज बाउरी ने नियमित निरीक्षण के दौरान समय रहते टूटे हुए पटरी को देख लिया और तत्काल इसकी सूचना स्टेशन प्रबंधक एवं पीडब्लूआइ के सीनियर सेक्शन इंजीनियर राजेश कुमा को दी। सूचना मिलते ही संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद दरारग्रस्त पटरी की मरम्मत कर दी।

    ट्रेक मेंटेनर की नजर जिस समय टूटी हुई पटरी पर पड़ी उस समय एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी। तुरंत ट्रेन रोक दी गई। समय पर कार्रवाई होने से किसी हादसा टल गया। मरम्मत के दौरान बगल की लाइन से ट्रेनों का संचालन सुचारू रूप से जारी रखा गया।

    घटना के बाद सीनियर सेक्शन इंजीनियर राजेश कुमार ने सतर्कता दिखाने के लिए ट्रैक मेंटेनर मनोज बाउरी को एक हजार रुपये देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे कर्मचारी, जो ड्यूटी के प्रति सजग और जिम्मेदार रहते हैं, वे सम्मान के पात्र हैं। समय रहते सतर्कता बरतने से संभावित दुर्घटना टल गई और रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी।