जागरण संवाददाता, धनबाद। Jharia Rehabilitation & Development Authority (JRDA): झरिया कोयलांचल में दशकों से जारी भूमिगत आग और भू-धंसान की समस्या से प्रभावित परिवारों के सुरक्षित पुनर्वास को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है।

झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार (JRDA) की कार्ययोजना, अग्नि प्रभावित परिवारों की शिफ्टिंग और पुनर्वास के लिए चल रही आधारभूत संरचना की योजनाओं की निगरानी की गति से प्रधानमंत्री कार्यालय संतुष्ट नहीं है। इस कारण लगातार पूरे मामले की प्रगति पर नजर बनाए हुए है।

इसी कड़ी में 30 नवंबर को कोयला मंत्रालय के सचिव विक्रम देव दत्त की अध्यक्षता में पुनर्वास योजना की समीक्षा प्रस्तावित है। इसके बाद दिसंबर के दूसरे सप्ताह में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और उनके वरिष्ठ सलाहकार तरुण कपूर पूरी योजना की प्रगति की समीक्षा करेंगे।

इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य केवल अब तक हुए काम का आकलन करना नहीं, बल्कि पुनर्वास की धीमी गति, निविदा प्रक्रिया में आ रही अड़चनें, निर्माणाधीन योजनाओं और प्रभावित परिवारों की शिफ्टिंग में तेजी लाने के लिए जवाबदेही तय करना भी है।

15,080 परिवारों का पुनर्वास, 2028 तक पूरा करना है लक्ष्य केंद्र सरकार ने 25 जून 2025 को संशोधित झरिया मास्टर प्लान को मंजूरी दी थी। इसके लिए कुल 5,940.47 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना के पहले चरण में 81 सबसे संवेदनशील स्थलों से 15,080 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर बसाया जाना है। इनमें 649 बीसीसीएल परिवार, 1,130 रैयत (एलटीएच) और 13,301 गैर रैयत (नॉन एलटीएच) परिवार शामिल हैं। इस चरण का लक्ष्य दिसंबर 2028 तक पूरा करना है।

बेलगड़िया टाउनशिप में पहले से बने विस्थापित आवासों को बेहतर बनाने के लिए भी बड़े स्तर पर काम प्रस्तावित है। इसके लिए जेआरडीए ने फेज-1, फेज-2 और फेज-3 के आवासों के उन्नयन की निविदा जारी की है। इस काम की अनुमानित लागत करीब 82.46 करोड़ रुपये है।