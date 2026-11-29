जागरण संवाददाता, धनबाद। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर लंबे समय से परेशानी झेलनी पड़ रही थी। लेकिन अब लोगों को बहुत अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब धनबाद नगर निगम (Dhanbad Municipal Corporation) खुद जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रों की जांच करेगा।

आम लोगों की सुविधा को लेकर निगम प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र पाने के लिए कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना होगा। जिला सांख्यिकी स्तर से एकमात्र पदाधिकारी के भरोसे होने वाले जांच में विलंब से काफी संख्या में आवेदन लंबित हो रहा था।

अब नगर निगम ने इस समस्या का ही समाधान कर दिया है। आवेदन की जांच के लिए अब एक नहीं पांच लोगों को नियुक्त किया गया है। जिसके बाद आवेदन के निष्पादन मे तेजी आएगी। तीन दिनों में 600 लंबित आवेदनों का हुआ निष्पादन जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र में हो रहे लंबित मामलों के निष्पाद में तेजी से लाने के लिए सहायक नगर आयुक्त प्रकाश को नगर आयुक्त ने जिम्मेवारी सौपी। जिम्मेवारी लेते हुए सहायक नगर आयुक्त ने तीन दिनों के अंदर 600 आनलाइन लंबित आवेदनों का निष्पादन किया।

प्रकाश ने बताया कि जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रों की जांच के लिए एक ही पदाधिकारी पर पूरे शहर का कार्यभार होने के कारण आवेदनों के सत्यापन और स्थलीय जांच में अनावश्यक विलंब होता था, जिससे आम नागरिकों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।