जागरण संवाददाता, धनबाद। बीसीसीएल के एरिया-12 (बसंतीमाता) के कैथरडीह जंगल में अवैध कोयला खनन के खिलाफ कार्रवाई में सीआइएसएफ ने 51 विस्फोटक और 39 डेटोनेटर बरामद किए हैं।

मौके से ट्रैक्टर सहित कंप्रेसर मशीन, पोर्टेबल जनरेटर और मिट्टी की खुदाई करने वाली मशीन भी जब्त की गई। अभियान के दौरान मिले 24 संदिग्ध मजदूरों को कालूबथान पुलिस के हवाले किया गया।

बताया जाता है कि सीआइएसएफ के डीआइजी मुख्यालय से हर गतिविधियों पर सीधे नजर बनाए हुए है। कोयला के अवैध खनन को लेकर सभी को सख्त निर्देश दिया है। साथ ही हर दिन इसकी समीक्षा की जा रही है।



एरिया-12 के झारखंड क्षेत्र के चिरकुंडा, पंचेत और कालूबथान थाना क्षेत्रों में अवैध कोयला खनन का मामला धीरे-धीरे सामने आ रहा है।