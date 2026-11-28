तापस बनर्जी, जागरण, धनबाद। Indian Railways Cleanliness Report 2026: भारतीय रेल स्वच्छता पखवाड़ा-2026 का रिपोर्ट जारी कर दिया है। 17 सितंबर से दो अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा तथा एक से 15 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा के तहत रेलवे के विशेष अभियान में देश के 18 जोनल रेलवे ने लक्ष्य से बढ़ कर काम कर सबको चौंका दिया है।

18 जोनल रेलवे ने मिल कर 115459 सीटीयू ट्रांसफार्मेशन किया है, जो उन्हें दिये गये लक्ष्य का 152.4 प्रतिशत है। सभी जोनल रेलवे लक्ष्य से आगे निकल गये हैं। 18 जोन में उत्तर मध्य रेल यानी एनसीआर ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ नंबर वन का तमगा झटक लिया है।

सीटीयू ट्रांसफार्मेशन में लक्ष्य से बेहतर करने के बाद भी पूर्व मध्य रेल-ईसीआर 18 जोन में 17वें नंबर पर है। दूसरे नंबर पर दक्षिण पूर्व रेल व तीसरे पायदान पर पश्चिम मध्य रेल हैं। दोनों जोन धनबाद रेल मंडल के पड़ोसी हैं।