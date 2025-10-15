28 लाख की PCC सड़क निर्माण में घोटाला, घटिया सामग्री और नियमों की अनदेखी का आरोप

सुशील कुमार चौरसिया, कतरास (धनबाद)। राजगंज पंचायत के लेदोडीह गांव में बन रही एक महत्वपूर्ण पीसीसी कंक्रीट सड़क के निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितता बरते जाने का मामला प्रकाश में आया है। स्थानीय ग्रामीणों ने संवेदक पर घटिया सामग्री के इस्तेमाल और कार्य में मनमानी का आरोप लगाया है, जिससे 28 लाख रुपये की लागत से बन रही इस सड़क की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सामग्री में घोटाला, गुणवत्ता से समझौता यह सड़क लेदोडीह स्थित सामुदायिक भवन से शुरू होकर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) मुख्य सड़क तक बन रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार, सड़क निर्माण में सबसे बड़ी अनियमितता सीमेंट और गिट्टी के मिश्रण में की जा रही है। संवेदक द्वारा निर्माण कार्य में बालू के स्थान पर स्टोन डस्ट का उपयोग किया जा रहा है। कंक्रीट ढलाई में स्टोन डस्ट का इस्तेमाल करना निर्माण नियमों का उल्लंघन है और यह सड़क की मज़बूती और टिकाऊपन को सीधे प्रभावित करता है।

नियमों की अनदेखी और मनमानी ग्रामीणों ने बताया कि सड़क का निर्माण डीएमएफटी मद से लघु सिंचाई प्रमंडल, धनबाद के माध्यम से लगभग 28 लाख रुपये की लागत से कराया जा रहा है। योजना के अनुसार, इस पीसीसी सड़क को 10 इंच मोटा ढालना है, लेकिन संवेदक द्वारा मोटाई के मामले में भी घोर लापरवाही बरती जा रही है।

आरोप है कि बीच सड़क पर जानबूझकर मिट्टी डालकर ऊपर से कंक्रीट की पतली ढलाई की जा रही है, जबकि केवल किनारों पर मोटी ढलाई करके नियमों का पालन करने की खानापूरी की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मनमानी इसलिए संभव हो पा रही है क्योंकि निर्माण स्थल पर विभाग का कोई भी जिम्मेवार पदाधिकारी या इंजीनियर कार्य के दौरान मौजूद नहीं रहता है। अधिकारियों की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर संवेदक खुलेआम घटिया कार्य कर रहा है, जिससे सरकारी राशि का दुरुपयोग हो रहा है और जनता के पैसे से बनने वाली सड़क के भविष्य पर सवाल उठ रहा है। विधायक ने किया था शिलान्यास गौरतलब है कि सड़क लेदोडीह के ग्रामीणों के लिए लंबे समय से एक बड़ी समस्या थी। सड़क कच्ची होने के कारण आवाजाही में उन्हें काफी परेशानी होती थी। इसी समस्या के समाधान के लिए इस सड़क को मंज़ूरी दी गई थी।

इस महत्वपूर्ण सड़क का शिलान्यास 21 अगस्त को टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने किया था। ग्रामीणों ने विधायक से अपील की है कि वे इस घटिया निर्माण कार्य पर संज्ञान लें और जांच करवाएं। कनीय अभियंता ने कहा- करेंगे निरीक्षण इस पूरे मामले में जब लघु सिंचाई प्रमंडल, धनबाद के कनीय अभियंता रमाकांत कुमार से संपर्क किया गया, तो उन्होंने निर्माण कार्य में किसी भी तरह की अनियमितता की जानकारी होने से इनकार किया। उन्होंने स्वीकार किया कि ढलाई में बालू की जगह स्टोन डस्ट का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।