    Patna-Dhanbad Intercity Express से टोटी चुराने वाले दो धराए, वासेपुर का कबाड़ी संचालक भी गिरफ्तार 

    By Tapas BanerjeeEdited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 03:57 PM (IST)

    Dhanbad News: पटना-धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस में नल की टोटी चोरी करने के आरोप में दो लोग गिरफ्तार हुए हैं। रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने यह कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपियों में वासेपुर का एक कबाड़ी संचालक भी शामिल है, जो चोरी की टोंटियों को खरीदता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    बरामद टोटी और चोरों के साथ धनबाद आरपीएफ के अधिकारी।

    जागरण संवाददाता धनबाद। धनबाद-पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस से नल चुराने वाले दो अपराधियों को आरपीएफ ने बेकारबांध में पकड़ा। उनकी निशानदेही पर नया बाजार (वासेपुर) के कबाड़ी संचालक के गोदाम में छापेमारी की गई। रेलवे के चोरी  के नल बरामद किए जाने के बाद संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

    ऐसे हुई गिरफ्तारी 

    धनबाद के कैरेज एंड वैगन के इंचार्ज सीनियर सेक्शन इंजीनियर अभय कुमार मेहता ने धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस के कोच से नल चोरी किए जाने की सूचना दी थी। आरपीएफ अधिकारी कैरेज एंड वैगन पहुंचे जहां कैरेज एंड वैगन के इंचार्ज के साथ कोच की छानबीन की गई।

    दो एसी और दो स्लीपर कोच से सात नल गायब मिले। घटना को लेकर आरपीएफ इंस्पेक्टर अजय प्रकाश ने अपने नेटवर्क को सक्रिय किया। मुखबिर को भी कम पर लगाया। कुछ ही देर बाद मुखबिर की सूचना पर बेकारबांध से दो युवकों को पकड़ा गया। इनमें एक 22 वर्षीय आकाश दास और दूसरा 21 साल का पिंटू कुमार शामिल हैं।

    दोनों ही बेकारबांध हनुमान बस्ती के रहने वाले हैं। उनके पास से चोरी के दो नल भी बरामद किए गए। पूछताछ में दोनों ने बताया कि चोरी के नल नया बाजार स्थित शाहबाज कबाड़ी दुकान में बेचा है। उनकी निशानदेही पर नया बाजार के कबाड़ी दुकान में छापेमारी की गई, जहां चोरी कर बेचे गए रेलवे के पांच नाल बरामद किए गए।

    आरपीएफ ने रेलवे के चोरी के सामान खरीदने वाले कबाड़ी दुकान संचालक शाहबाज खान को भी गिरफ्तार कर लिया। शाहबाज पांडरपाला के इस्लामपुर दास बस्ती का रहने वाला है। तीनों को रेल न्यायालय में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया चल रही है।