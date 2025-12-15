मुफ्त जांच का दावा खोखला, Dhanbad Sadar में डेंगू और प्रेग्नेंसी टेस्ट पर शुल्क
डा. मोहन गोप, धनबाद। Dhanbad Sadar Hospita:सदर अस्पताल में विभिन्न पैथोलाजी जांच के लिए चार्ज लागू कर दिए गए हैं। बेसिक जांच जैसे सुगर व प्रेग्नेंसी जांच के लिए भी पैसे लिए जा रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन की ओर से रेट चार्ट लागू होने से अब यहां आने वाले मरीजों को हर जरूरी जांच के लिए अलग-अलग दर चुकाने पड़ रहे हैं।
सुगर व एचबीएवनसी जांच के लिए 190 लिए जा रहे हैं। बाजार में भी लगभग 200 रुपए लिए जा रहे हैं। ऐसे में कई जांच बाजार के जांच के बराबर है। थाइराइड के लिए 180 रुपए लिए जा रहे हैं, जबकि बाजार में इसकी जांच 200 से 400 रुपए है। अस्पताल में आने वाले मरीजों को इसके परेशानी हो रही है।
डेंगू नोटिफाइड बीमारी, नहीं ले सकते चार्ज
डेंगू, टीबी आदि को सरकार ने नोटिफाइड बीमारी घोषित की है। ऐसे जांच के लिए दर लागू नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन यहां पर इसके लिए चार्ड लग रहे हैं। जबकि मेडिकल कालेज के माइक्रोबायोलाजी विभाग में ड़ेंगू, चिकनगुनिया, कोविड आदि जांच के लिए कोई राशि नहीं ली जाती है।
क्या कहते हैं मरीज
चिकित्सक ने सुगर, टीबी व कई अन्य जांच लिखे हैं। लेकिन ब्लड जांच के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। इससे पहले यहां जांच कराया था, पैसे नहीं लिए गए थे।
धनेश्वर प्रसाद, टुंडी
प्रेग्नेंसी जांच के लिए भी सदर में पैसे लिए जा रहे हैं। इस आदेश को वापस लेना चाहिए। सभी सरकारी अस्पताल व केंद्रों में यह निशुल्क है, तो सदर में चार्ज क्यों लगाया जा रहा है।
भोलानाथ, भूली
सदर अस्पताल में जांच व उसका दर
डेंगू 27
किडनी फंक्शन 225
विटामिन डी3 495
थाइराइड 180
हेपेटाइटिस सी 200
एएफपी 293
लिपिड प्रोफाइल 200
एचवीएएन सी 130
सीबीसी 90
प्रेग्नेंसी टेस्ट 59
सुगर पीपी 30
सुगर फास्टिंग 26
पैथोलाजी में जांच के लिए दर लागू किए गए हैं। बीपीएल और राशन कार्ड धारी को पैसे नहीं देने हैं। सदर अस्पताल रांची व रिम्स में भी चार्ज लिए जाते हैं। इसे देखते हुए चार्ज लागू किया गया है।-डा. राकेश कुमार, पैथोलाजिस्ट, सदर अस्पताल
सदर अस्पताल में पैथोलाजी जांच के लिए ली जा रही फीस बाजार में होने वाली जांच से बहुत ही कम है। जांच के लिए जरुरी केमिकल व किट की आपूर्ति सरकार से नहीं होती है। इसलिए शुल्क लागू किया गया है। रांची के रिम्स के कमोबेश बरारब ही धनबाद सदर अस्पताल में शुल्क लिए जा रहे हैं। सदर में जांच बाजार की तुलना में सस्ता होने से अधिक लोग जांच कराने पहुंच रहे हैं।-आदित्य रंजन, उपायुक्त, धनबाद
