    Dhanbad News: पार्किंग को लेकर वकील और सदर अस्पताल प्रबंधन आमने-सामने, जमकर हुआ हंगामा,

    By Mritunjay PathakEdited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 05:38 PM (IST)

    Dhabad News: धनबाद कोर्ट के वकील और सदर अस्पताल प्रबंधन के बीच पार्किंग को लेकर विवाद हो गया। वकीलों ने अस्पताल परिसर में पार्किंग करने की कोशिश की, ज ...और पढ़ें

    धनबाद कोर्ट में खड़े वाहन।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। सदर अस्पताल परिसर में बुधवार को पार्किंग को लेकर वकीलों ने हंगामा किया। काफी हो हंगामा की खबर पाकर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नारायण राम सदर अस्पताल पहुंचे। एक और वकीलों तो दूसरी और सदर अस्पताल प्रबंधन को समझा बूझकर मामले को शांत कराया गया।

    सदर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि यहां पर मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव है, जबकि कोर्ट के कई वकील सदर अस्पताल को रास्ते की तरह प्रयोग में ला रहे हैं। परिसर के अंदर जाकर वहान लगा रहे हैं, इसी परिसर से पीछे होकर कोर्ट में जा रहे हैं।

    सदर अस्पताल प्रबंधन की ओर से इस पर रोक रहा करने को कहा गया। मौके पर जिला आरसीएच पदाधिकारी डॉ रोहित गौतम समेत अन्य पदाधिकारी और कर्मी मौजूद थे। 

    वकीलों ने कहा हमारा रास्ता 

    इधर कोर्ट के वकीलों ने कहा लंबे समय से वकील रास्ते का प्रयोग कर रहे हैं। सदर अस्पताल की ओर कोर्ट भवन भी बनाया गया है, उसका रास्ता भी इसी और बनाया गया है। लेकिन अब अचानक सिविल सर्जन डॉ आलोक विश्वकर्मा इस पर रोक लगा रहे हैं। यह न्याय संगत नहीं है। 

    वरीय अधिकारियों तक पहुंचा मामला 

    परिसर में पार्किंग को लेकर मामला वरीय अधिकारियों तक पहुंच गया है। इसकी जानकारी डीसी आदित्य रंजन को दी गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसकी जानकारी अपर मुख्य सचिव रांची को दी गई है।