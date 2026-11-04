बारामुड़ी खाली कराने के विरोध में गरजे पप्पू यादव, बोले- मेरी लाश से गुजरकर हटाना होगा खटाल

जागरण संवाददाता, धनबाद। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव बुधवार को बारामुड़ी खटाल के समर्थन में धनबाद पहुंचे। दोपहर दो घंटे तक यादव महासभा के बैनर तले मेमको मोड़ में बारामुड़ी खटाल बचाओ रैली में हजारों लोगों का जुटान हुआ।

पूर्णिया सांसद रैली में बीजेपी, माफिया, धनबाद जिला प्रशासन व सीओ के खिलाफ जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बारामुड़ी के लोगों व खटाल हटाने से पहले प्रशासन को उनकी लाश से गुजरना होगा। किसी भी सूरत में यहां के लोगों को उनके हक से बेदखल नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा कि खटाल संचालकों का मुद्दा केवल जमीन का नहीं, बल्कि उनके जीवन भर की कमाई व सपनों से जुड़ा है। पप्पू यादव ने कहा कि भाजपा के लोग माफिया व अफसरों से सांठगांठ कर खटटाल हटाने को हवा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से उन्होंने इस मसले पर बात की है।

उनसे सकारात्मक आश्वासन मिला है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरे देश को बांटने के काम में बीजेपी जुटी है। बीजेपी की गिद्ध दृष्टि छत्तीसगढ़ उड़ीसा की तरह झारखंड पर भी है। लेकिन हेमंत सोरेन और कल्पना के आगे बीजेपी की दाल नहीं गलेगी।

बारामुड़ी के लोगों के समर्थन में उन्होंने जरूरत पड़ने पर धनबाद से रांची तक पैदल मार्च करने की प्रशासन को चेतावनी भी दी। धनबाद रेलवे स्टेशन से सर्किट हाउस पहुंचने पर पप्पू याादव निरसा विधायक अरूप चटर्जी से भी मिले और बारामुड़ी खटाल के मुद्दे पर एकसंग लड़ाई लडने काे कहा।

धनबाद सीओ पर रात 12 बजे तक बैठकर वसूली का आरोप पूर्णिया सांसद ने धनबाद सीओ रामप्रवेश कुमार पर दफ्तर में रात 12 बजे तक बैठकर वसूली करने का आरोप लगाया। कहा कि उन्हें जानकारी दी गई है कि सीओ ने गलत ढंग से अकूत संपति बनाई है। ऐसे में अब वे सीओ की संपत्ति जांच कराने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग को पत्र लिखेंगे।