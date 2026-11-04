रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, दिसंबर से फरवरी तक रद रहेंगी कोलकाता-अमृतसर दुर्गियाना समेत तीन ट्रेनें

जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद होकर चलने वाली कोलकाता-अमृतसर दुर्गियाना एक्सप्रेस दिसंबर से फरवरी तक हर शनिवार को रद रहेगी। रेलवे ने घने कोहरे को लेकर सप्ताह में दो दिन चलने वाली ट्रेन के फेरे घटाने की घोषणा की है।

कोलकाता से अमृतसर के बीच मंगलवार को परिचालन जारी रहेगा। वापसी में अमृतसर से चलने वाली ट्रेन सोमवार व गुरुवार के बदले केवल गुरुवार को चलेगी। प्रत्येक सोमवार को रद रहेगी।

बुधवार को हुई घोषणा के साथ ही निर्धारित तिथियों में टिकटों की बुकिंग बंद हो गई है। इसके अलावा मेन लाइन से चलने वाली हावड़ा-देहरादून उपासना एक्सप्रेस और हावड़ा-काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस भी दिसंबर से फरवरी तक रद रहेंगी।

इन तिथियों में रद

- 12357 कोलकाता-अमृतसर दुर्गियाना एक्सप्रेस पांच, 12, 19, 26 दिसंबर, दो, नौ, 16, 23 व 30 जनवरी तथा छह, 13, 20 व 27 फरवरी

- 12358 अमृतसर-कोलकाता दुर्गियाना एक्सप्रेस सात, 14, 21 व 28 दिसंबर, चार, 11, 18 व 25 जनवरी तथा एक, आठ, 15 व 22 फरवरी एवं एक मार्च