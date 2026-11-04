धनबाद रेल मंडल में सेफ्टी ऑडिट, दो जोन के अधिकारियों ने खंगाली संरक्षा व्यवस्था
Railway News: धनबाद रेल मंडल में दो जोन के अधिकारियों की टीम ने रेलवे संरक्षा का गहन ऑडिट किया। टीम ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, धनबाद। ECR Dhanbad Railway Division धनबाद रेल मंडल में रेलवे की सेफ्टी आडिट करने दो जोन के अधिकारियों की टीम बुधवार को धनबाद पहुंची। टीम में पूर्व रेल और पूर्व मध्य रेल के अधिकारी शामिल थे।
आडिट टीम ने धनबाद स्टेशन के चालक नियंत्रण कक्ष, आरआइआइ, निकास की आपात व्यवस्था, फायर फाइटिंग व्यवस्था समेत संरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं की बारिकी से जांच की। रेलवे कोचिंग डिपो में दुर्घटना राहत यान में उपलब्ध सुविधाओं का मुआयना किया।
ट्रेनों के मेंटेनेंस के रिकार्ड खंगाला और कर्मचारियों से भी जानकारी ली। हिल कालोनी के रनिंग रूम की सफाई और खान-पान व्यवस्था को लेकर रनिंग कर्मचारियों से फीडबैक लिया।
बाद में धनबाद से प्रधानखंता तक का निरीक्षण कर धनबाद मंडल की संरक्षा व्यवस्था परखी। गुरुवार को भी आडिट जारी रहेगा।
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