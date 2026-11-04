दिवाली-छठ में भीड़ के बीच राहत, धनबाद-दिल्ली स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी

जागरण संवाददाता, धनबाद। दिवाली और छठ को लेकर ट्रेनों में उमड़ने वाली भीड़ के मद्देनजर रेलवे ने धनबाद से दिल्ली के बीच जुलाई से बंद स्पेशल ट्रेन को फिर चलाने की हरी झंडी दे दी है। यह त्योहारों के माैसम में रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की बात है।

03309 धनबाद-दिल्ली साप्ताहिक स्पेशल सात से 28 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को चलेगी। धनबाद से सुबह 10:10 पर खुल अगले दिन सुबह 9:15 पर दिल्ली पहुंचेगी। वापसी में 03310 दिल्ली-धनबाद साप्ताहिक स्पेशल आठ से 29 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को चलेगी।