चक्रवात मुरासु ने रोके अलेप्पी एक्सप्रेस के पहिए, 14 घंटे बाद चली ट्रेन

जागरण संवाददाता, धनबाद। बंगाल की खाड़ी में आये चक्रवात मुरासु के कारण रेलसेवा प्रभावित हो गई है। इसका असर धनबाद आनेवाली अलेप्पी एक्सप्रेस पर भी पड़ा है।

रेलवे ट्रैक पर जमजमाव के कारण दो नवंबर को खुली 13352 अल्लेपी-धनबाद एक्सप्रेस विजयवाड़ा रेल मंडल के कावली स्टेशन पर लगभग 14 घंटे तक फंसी रही। खराब मौसम और भारी बारिश के कारण ट्रेन को रोक दिया गया।

बारिश का असर कम होने के बाद ट्रेन को मंगलवार दोपहर 3:15 पर रवाना हुई। विलंब से चलने के कारण बुधवार को धनबाद आनेवाली ट्रेन अपने निर्धारित समय सुबह 10:50 के बदले देर शाम या रात में आने की संभावना है।

ट्रेन में पानी खत्म, पैंट्री सेवा प्रभावित लंबे समय तक खड़े रहने के कारण ट्रेन में पानी खत्म हो गया। पानी की कमी के कारण पैंट्री कार में खाना भी नहीं बन पा रहा था। यात्रियों की परेशानी को ध्यान में रखकर विजयवाड़ा रेल मंडल ने तत्परता दिखाई।