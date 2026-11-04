Ramayana से बॉलीवुड में चमकीं धनबाद की सायंतनी, नितेश तिवारी की फिल्म में बनीं सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर

जागरण संवाददाता, धनबाद। मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म 'रामायण' (Ramayana) का इंतजार खत्म होने जा रहा है। यह फिल्म पांच नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में धनबाद की सायंतनी मुस्तफी ने सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर की अहम जिम्मेदारी निभाई है। उनकी इस उपलब्धि से धनबाद का नाम भी फिल्म जगत में चर्चा में आ गया है।

धनबाद के मुनीडीह की सायंतनी मुस्तफी ने बालीवुड में अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर खास मुकाम हासिल किया है। उनकी इस उपलब्धि से मुनीडीह सहित पूरे कोयलांचल में गर्व का माहौल है। सायंतनी इससे पहले अभिनेता विक्की कौशल अभिनीत फिल्म सैम बहादुर और अमेजन प्राइम की वेब सीरीज जुबली के सभी 10 एपिसोड में सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर चुकी हैं। 2024 में रिलीज फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही में भी सायंतनी एडिशनल सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर रहीं। इसके अलावा द पीजेंट प्रोजेक्ट से भी जुड़ी रही हैं। दिल्ली और पुणे से हासिल की उच्च शिक्षा सायंतनी ने पहली से दसवीं तक की शिक्षा कार्मल स्कूल डिगवाडीह और 12वीं की पढ़ाई कार्मल स्कूल धनबाद से पूरी की। इसके बाद दिल्ली के लेडी श्रीराम कालेज फार विमेन से पत्रकारिता में स्नातक और पुणे के सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट आफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन से मास कम्युनिकेशन (आडियो-विजुअल) में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की।