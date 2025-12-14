Dhanbad Railway Station पर भड़की आग, धनबाद रेल यात्रियों में अफरा-तफरी; बड़ा हादसा टला
Fire Breaks Out at Dhanbad Railway Station: धनबाद रेलवे स्टेशन पर आग लगने से यात्रियों में भगदड़ मच गई। आग लगने की घटना में स्टेशन पर बना सेल्फी प्वाइ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, धनबाद। Fire Breaks Out at Selfie Point of Dhanbad Railway Station: पूर्व मध्य रेलवे (ECR) के धनबाद रेलवे स्टेशन पर रविवार रात अचानक आग लगने से स्टेशन परिसर में अफरा-तफरी मच गई। आग की ऊंची लपटें और घना धुआं देख यात्रियों में भगदड़ की स्थिति बन गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी यात्री के हताहत होने की सूचना नहीं है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार के पास बने सेल्फी प्वाइंट में लगी। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया और लपटें कई फीट ऊपर तक उठने लगीं। आग से उठते धुएं ने स्टेशन परिसर के साथ-साथ आसपास के इलाके को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे यात्रियों को सांस लेने में परेशानी होने लगी।
आग लगने वाली जगह के पास दर्जनों दोपहिया वाहन खड़े थे। आग तेजी से फैलते हुए वाहनों की ओर बढ़ने लगी, जिससे एक बड़े हादसे की आशंका पैदा हो गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर मौजूद लोगों और यात्रियों ने शोर मचाकर एक-एक कर सभी दोपहिया वाहनों को वहां से हटवाया। इसके साथ ही स्टेशन रोड की दुकानों से पानी लाकर आग बुझाने का प्रयास किया गया।
करीब आधे घंटे तक आग धधकती रही। रात 9:28 बजे स्टेशन के पीए कार्यालय से अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलने के लगभग आधे घंटे बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और पानी की बौछार कर आग को पूरी तरह बुझाया। हालांकि तब तक स्थानीय लोगों और कुछ यात्रियों की मदद से आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया था। दमकल के देर से पहुंचने को लेकर कुछ लोगों ने नाराजगी भी जताई।
बताया जा रहा है कि कुछ वर्ष पहले बनाया गया सेल्फी प्वाइंट लंबे समय से देखरेख के अभाव में कबाड़ में तब्दील हो गया था। वहां स्टेशन परिसर में रहने वाले लोग कपड़े सुखाते थे और आसपास कूड़ा भी फेंका जाता था। आशंका जताई जा रही है कि किसी ने कूड़े में आग लगा दी, जिससे यह घटना घटी। रेलवे प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
