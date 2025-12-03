Language
    Tatkal Ticket New Rule: अब रेलवे काउंटर से तत्काल टिकट के लिए ओटीपी जरूरी, साथ जरूर लाएं मोबाइल

    By Tapas Banerjee Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 07:33 PM (IST)

    रेलवे काउंटर से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए ओटीपी अनिवार्य कर दिया गया है। आवेदन फॉर्म में दिए गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे बताने पर ही टिकट बुक ह ...और पढ़ें

    अब रेलवे काउंटर से तत्काल टिकट के लिए ओटीपी जरूरी, साथ जरूर लाएं मोबाइल

    जागरण संवाददाता, धनबाद। रेलवे के आरक्षण काउंटर से तत्काल टिकट बुक कराने के लिए अब ओटीपी-वन टाइम पासवर्ड बताना होगा। तत्काल टिकट के आवेदन फॉर्म में जो मोबाइल नंबर रहेगा, उसी नंबर पर ओटीपी आएगा। उसे बताते ही तत्काल टिकट बुक हो जाएगा।

    धनबाद से गुजरने वाली हावड़ा व सियालदह-नई दिल्ली राजधानी, सियालदह-बीकानेर दुरंतो तथा हावड़ा-रांची शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनों में ओटीपी आधारित तत्काल आरक्षण व्यवस्था बहाल हो गई है।

    रेलवे ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत देशभर की 52 प्रीमियम ट्रेनों में ओटीपी आधारित तत्काल आरक्षण व्यवस्था शुरू की है। अगले कुछ दिनों में देशभर के आरक्षण काउंटर पर दूसरी सभी ट्रेनों में ओटीपी आधारित तत्काल आरक्षण व्यवस्था शुरू हो जाएगी।

    रेलवे की यह पहल तत्काल टिकट के दुरुपयोग पर रोक लगाने में सहायक होगी। साथ ही ओटीपी वेरिफिकेशन से उच्च मांग वाले तत्काल टिकट वास्तविक यात्रियों को मिल सकेगी। इससे तत्काल आरक्षण में पारदर्शिता और यात्री सुविधा बेहतर होगी।

    आरक्षण फॉर्म में भरा गया नंबर वाला मोबाइल साथ रखना जरूरी

    • आरक्षण टिकट के आवेदन में किसी अन्य का मोबाइल नंबर लिख कर तत्काल टिकट बुक कराने और मोबाइल आवेदक के पास न रहने से टिकट बुकिंग में परेशानी होगी।
    • फॉर्म में जिस मोबाइल नंबर को लिखा जाएगा, काउंटर पर बैठे बुकिंग क्लर्क के कंप्यूटर में उसे फीड करते ही ओटीपी जेनरेट होगा।
    • ओटीपी फॉर्म में दिए गए मोबाइल नंबर पर ही आएगा। उसे बताने के बाद ही तत्काल टिकट बुक होगा।