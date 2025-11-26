Railway Board का बड़ा फैसला, ट्रैक पर कूड़ा फेंका तो टर्मिनेट होगी OBHS एजेंसी
Indian Railway Update: रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों से कचरा फेंकने की समस्या को गंभीरता से लिया है। चलती ट्रेन से कचरा फेंकने पर OBHS एजेंसी को टर्मिनेट करने का निर्णय लिया गया है। रेलवे का उद्देश्य ट्रेनों और ट्रैक की सफाई व्यवस्था को सुधारना है, और कचरा फेंकने की घटनाओं को नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
तापस बनर्जी, जागरण, धनबाद। कोच में कूड़ा फैले होने की शिकायत हुई। आन बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस-ओबीएचएस का कर्मचारी आया, कूड़ा उठाया और बाहर फेंक दिया। रेलवे के निर्देश के बाद भी ट्रैक पर कूड़ा फेंके जाने की शिकायतें मिल रही हैं।
यहां तक कि पैंट्री कार व यात्रियों की छोड़ी गई खाने-पीने की वस्तुएं भी ट्रैक पर फेंकी जा रहीं। इसकी रोकथाम को ओबीएचएस और पैंट्री कार कर्मियों से संवाद होगा।
रेलवे के कामर्शियल और मेकेनिकल विभाग को यह जिम्मा मिला है। दोनों विभागों के सुपरवाइजर आउटसोर्स कर्मियों से संवाद कर निर्धारित स्टेशन पर कूड़ा निस्तारण के प्रति जागरूक करेंगे। इसके बाद भी यदि चलती ट्रेन से कूड़ा फेंकने की शिकायतें आईं तो ओबीएचएस एवं पैंट्री कार एजेंसी टर्मिनेट की जाएगी। रेलवे बोर्ड ने आदेश भी जारी कर दिया है।
रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर-एमई पर्यावरण एवं हाउसकीपिंग सतीश सिंह की ओर से दिए गए आदेश में कहा गया है कि कैटरिंग व ओबीएचएस कर्मियों को कूड़ा प्रबंधन और निस्तारण के निर्देश पहले ही दिए गए थे। कूड़ा निस्तारण के लिए स्टेशन भी निर्धारित हैं।
इसके बाद भी उसका समुचित प्रबंधन नहीं हो रहा। इसलिए कामर्शियल एवं मैकेनिकल विभाग के सीनियर सुपरवाइजर आउटसोर्सिंग कर्मियों के अलावा लाइसेंसी एजेंसी संचालकों की भी काउंसिलिंग करेंगे। निर्देशों के उल्लंघन पर अनुबंध को शर्तों के अनुसार समाप्त कर दिया जाएगा।
सीनियर डीसीएम मोहम्मद इकबाल ने बताया कि धनबाद मंडल में इस दिशा में काम शुरू हो गया है। ओबीएचएस और पैंट्री कार स्टाफ को जागरूक किया जा रहा है।
वीडियो दिखाकर किया जाएगा जागरूक
चलती ट्रेन में कूड़ा प्रबंधन, कूड़ा निस्तारण के लिए प्रत्येक ट्रेन के लिए चयनित स्टेशन और निस्तारण की प्रक्रिया को वीडियो दिखाकर समझाया जाएगा। यात्रा के दौरान बीच के निर्धारित स्टेशन पर कूड़ा निस्तारण में आनेवाली बाधाओं को भी बताया जाएगा। मंडल स्तर पर मुख्यालय को फीडबैक भी देना होगा।
प्रत्येक ट्रेन में कूड़ा निस्तारण बैग, डाटा भी रहेगा सुरक्षित
निर्धारित स्टेशन पर कूड़ा निस्तारण के लिए प्रत्येक ट्रेन के लिए निर्धारित मात्रा में डिस्पोजल बैग उपलब्ध कराए जाएंगे। मार्ग में एकत्रित होने वाले कचरे का आकलन होगा। उसके आधार पर नामित स्टेशनों पर कर्मचारियों द्वारा कचरा बैग की न्यूनतम संख्या भी निर्धारित होगी।
उसका डाटा भी सीएमएम सिस्टम में स्टोर रहेगा। स्टेशनों के नाम और ओबीएचएस या पैंट्री कार द्वारा निपटाए जाने वाले अपेक्षित कचरे की सूची बनाने के लिए एप्लिकेशन सीएमएम पर उपलब्ध है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।