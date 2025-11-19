Dhanbad Municipal Election से पहले जारी हो गई पिछड़ों की आबादी, जानें-कब तक होगा चुनाव
Jharkhand Municipal Election: धनबाद में नगर निकाय चुनाव की तैयारी तेज़ी से चल रही है, जिसके लिए ओबीसी आरक्षण अनिवार्य है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने पिछड़ा वर्ग एक और दो की जनसंख्या से संबंधित अधिसूचना जारी की है।
जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड में नगर-निकाय चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण जरूरी है। इसी कड़ी में नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से पिछड़ा वर्ग एक एवं दो की आबादी से संबंधित अधिसूचना जारी की गई है।
धनबाद के नगर निगम क्षेत्र के सभी 55 वार्डों में पिछड़ा वर्ग एक एवं दो की आबादी से संबंधित अधिसूचना जारी की है। जिसका उपयोग केवल स्थानीय निकायों के निर्वाचन के लिए किया जाएगा। धनबाद नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न् वार्डों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक की कुल संख्या 435961 वहीं पिछड़ा वर्ग दो की कुल संख्या 151427 है।
नगर विकास विभाग द्वारा पिछड़ा वर्ग-एक एवं दो की आबादी जारी होने के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी। नगर निगम चुनाव को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है।
धनबाद नगर निगम में वार्डवार जनसंख्या तालिका
|वार्ड संख्या
|अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1
|पिछड़ा वर्ग-2
|01
|8078
|3365
|02
|11956
|2182
|03
|6301
|6417
|04
|7423
|3508
|05
|6360
|3292
|06
|12047
|1239
|07
|9223
|1271
|08
|9353
|482
|09
|6704
|2285
|10
|8488
|2000
|11
|6028
|1665
|12
|10403
|4774
|13
|9427
|2944
|14
|13686
|184
|15
|5128
|1716
|16
|8110
|1092
|17
|10812
|878
|18
|13876
|1791
|19
|10718
|2504
|20
|3990
|4376
|21
|4101
|3787
|22
|3772
|1342
|23
|8575
|800
|24
|3030
|2805
|25
|4864
|2525
|26
|4056
|2413
|27
|5764
|2504
|28
|1495
|2239
|29
|8469
|3563
|30
|9148
|2692
|31
|6593
|4042
|32
|5532
|5453
|33
|5829
|2235
|34
|6765
|1956
|35
|9365
|1533
|36
|8382
|6440
|37
|9778
|2636
|38
|9429
|2741
|39
|10386
|2777
|40
|10959
|2710
|41
|11452
|2336
|42
|7792
|2392
|43
|11871
|2729
|44
|5959
|8990
|45
|9990
|4221
|46
|7327
|1374
|47
|8453
|1842
|48
|10598
|1880
|49
|6246
|2503
|50
|8696
|2188
|51
|7735
|2415
|52
|6670
|3576
|53
|7386
|4889
|54
|7173
|2078
|55
|4210
|2856
