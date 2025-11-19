Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dhanbad Municipal Election से पहले जारी हो गई पिछड़ों की आबादी, जानें-कब तक होगा चुनाव

    By Shashi Bhushan Roy Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 11:42 PM (IST)

    Jharkhand Municipal Election: धनबाद में नगर निकाय चुनाव की तैयारी तेज़ी से चल रही है, जिसके लिए ओबीसी आरक्षण अनिवार्य है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने पिछड़ा वर्ग एक और दो की जनसंख्या से संबंधित अधिसूचना जारी की है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    पिछड़ा वर्ग एक एवं दो की आबादी।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड में नगर-निकाय चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण जरूरी है। इसी कड़ी में नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से पिछड़ा वर्ग एक एवं दो की आबादी से संबंधित अधिसूचना जारी की गई है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धनबाद के नगर निगम क्षेत्र के सभी 55 वार्डों में पिछड़ा वर्ग एक एवं दो की आबादी से संबंधित अधिसूचना जारी की है। जिसका उपयोग केवल स्थानीय निकायों के निर्वाचन के लिए किया जाएगा। धनबाद नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न् वार्डों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक की कुल संख्या 435961 वहीं पिछड़ा वर्ग दो की कुल संख्या 151427 है।

    नगर विकास विभाग द्वारा पिछड़ा वर्ग-एक एवं दो की आबादी जारी होने के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी। नगर निगम चुनाव को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। 

    धनबाद नगर निगम में वार्डवार जनसंख्या तालिका

    वार्ड संख्या अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 पिछड़ा वर्ग-2
    01 8078 3365
    02 11956 2182
    03 6301 6417
    04 7423 3508
    05 6360 3292
    06 12047 1239
    07 9223 1271
    08 9353 482
    09 6704 2285
    10 8488 2000
    11 6028 1665
    12 10403 4774
    13 9427 2944
    14 13686 184
    15 5128 1716
    16 8110 1092
    17 10812 878
    18 13876 1791
    19 10718 2504
    20 3990 4376
    21 4101 3787
    22 3772 1342
    23 8575 800
    24 3030 2805
    25 4864 2525
    26 4056 2413
    27 5764 2504
    28 1495 2239
    29 8469 3563
    30 9148 2692
    31 6593 4042
    32 5532 5453
    33 5829 2235
    34 6765 1956
    35 9365 1533
    36 8382 6440
    37 9778 2636
    38 9429 2741
    39 10386 2777
    40 10959 2710
    41 11452 2336
    42 7792 2392
    43 11871 2729
    44 5959 8990
    45 9990 4221
    46 7327 1374
    47 8453 1842
    48 10598 1880
    49 6246 2503
    50 8696 2188
    51 7735 2415
    52 6670 3576
    53 7386 4889
    54 7173 2078
    55 4210 2856

     