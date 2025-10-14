Language
    Jharkhand Crime: धनबाद में पुलिस ने किया एनकाउंटर, जमशेदपुर का कुख्यात अपराधी घायल 

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 09:12 AM (IST)

    धनबाद में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें जमशेदपुर का एक कुख्यात अपराधी घायल हो गया। गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की। मुठभेड़ में अपराधी घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अन्य अपराधियों की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि इससे अपराध पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।

    Hero Image

    घटनास्थल पर पुलिस के अधिकारी और बरामद बाइक

    संवाद सहयोगी, राजगंज/तेतुलमारी। राजगंज -तेलुलमारी मार्ग में झमाड़ा का जलागाह के पास तेलुलमारी थाना की पुलिस व अपराधियों के साथ मुठभेड़ हो गई। जिसमें जमेशदपुर निवासी भानु माजी उर्फ जीतन मांझी नामक अपराधी के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया।

    उसे इलाज के लिए धनबाद स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया। भानू प्रिंस खान गिरोह के लिए काम करता था। अपराधी के विरुद्ध जमेशदपुर,बोकारो सहित अन्य जिले के थाने में अपराधिक मामला दर्ज है। मंगलवार सुबह करीब पांच बजे तेतुलमारी थानेदार विवेक कुमार चौधरी पुलिस बल के साथ पीपल पेड़ के समीप चेकिंग कर रहे थे।

    तभी राजगंज की दिशा से आ रही नीले रंग का बिना नंबर प्लेट की हीरो होंडा मोटरसाइकिल सवार को रोका। पुलिस को देखते ही उसने गश्ती दल की जिप पर फायरिंग कर दिया। एक गोली पुलिस वाहन के सामने हिस्से में लगी। गोली चलाने के बाद अपराधी जंगल की ओर भागने लगे।

    इस दौरान पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। जिसमे उसके पैर में गोली लगी एवं वह जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस ने मौके से एक नौ एमएम पिस्टल एवं बाइक बरामद किया है। सूचना पाकर एसएसपी, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी,बाघमारा डीएसपी व कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची।