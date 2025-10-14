Jharkhand Crime: धनबाद में पुलिस ने किया एनकाउंटर, जमशेदपुर का कुख्यात अपराधी घायल 

संवाद सहयोगी, राजगंज/तेतुलमारी। राजगंज -तेलुलमारी मार्ग में झमाड़ा का जलागाह के पास तेलुलमारी थाना की पुलिस व अपराधियों के साथ मुठभेड़ हो गई। जिसमें जमेशदपुर निवासी भानु माजी उर्फ जीतन मांझी नामक अपराधी के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया।

उसे इलाज के लिए धनबाद स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया। भानू प्रिंस खान गिरोह के लिए काम करता था। अपराधी के विरुद्ध जमेशदपुर,बोकारो सहित अन्य जिले के थाने में अपराधिक मामला दर्ज है। मंगलवार सुबह करीब पांच बजे तेतुलमारी थानेदार विवेक कुमार चौधरी पुलिस बल के साथ पीपल पेड़ के समीप चेकिंग कर रहे थे।

तभी राजगंज की दिशा से आ रही नीले रंग का बिना नंबर प्लेट की हीरो होंडा मोटरसाइकिल सवार को रोका। पुलिस को देखते ही उसने गश्ती दल की जिप पर फायरिंग कर दिया। एक गोली पुलिस वाहन के सामने हिस्से में लगी। गोली चलाने के बाद अपराधी जंगल की ओर भागने लगे।