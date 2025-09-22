निरसा में युवक की रहस्यमयी मौत, सड़क किनारे मिली लाश, परिजनों ने जताया हत्या का शक

निरसा में श्याम रूज नामक एक व्यक्ति का शव सड़क किनारे मिला जिससे पुलिस दुर्घटना मान रही है। मृतक की माँ ने हत्या का आरोप लगाया है क्योंकि श्याम को फोन पर बुलाकर ले जाया गया था। परिवार का कहना है कि श्याम का पैंट घुटने से नीचे था जिससे संदेह बढ़ रहा है।

जागरण संवाददाता, निरसा (धनबाद)। निरसा थाना क्षेत्र के शासनबेड़िया यूनिक बार के समीप कोलकाता दिल्ली लेन पर रविवार की देर रात निरसा निवासी 38 वर्षीय श्यामल रूज का शव मिला। प्रथम दृष्टि में पुलिस इसे सड़क दुर्घटना मान रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया है। वहीं मृतक के स्वजन श्यामल की हत्या कर शव को सड़क पर फेंक इसे आत्महत्या का रूप देने का आरोप लगा रहे हैं।

पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मृतक की मां चंदना रुज ने बताया कि रविवार की संध्या लगभग 7:45 बजे मेरे पुत्र के फोन पर किसी का फोन आया। वह बार-बार उसे कहीं जाने के लिए बोल रहा था। मेरा पुत्र बार-बार इन्कार कर रहा था। उस वक्त बारिश हो रही थी। इस कारण मेरा पुत्र घर से जाना नहीं चाह रहा था।

उधर से फोन करने वाले ने कहा कि स्टेट बैंक निरसा शाखा के समीप आओ हम लोग चार चक्का से तुमको लेकर चलेंगे। उसके बाद मेरा पुत्र घर से निकलकर घर के सामने स्टेट बैंक के पास गया और वहां से उन लोगों के साथ चला गया। उसके बाद उसको फोन पर फोन करने पर वह बार-बार बोलता रहा कि जल्द ही आ रहा हूं।

रात्रि लगभग 11 बजे मेरे मोबाइल पर फोन आया कि आपके पुत्र का शव सड़क के किनारे पड़ा हुआ है। मेरे पुत्र का ममेरा साला अभिजीत दा बिग बाजार धनबाद से काम कर रात में जब वह अपने घर मैथन लौट रहा था तो शासनबेड़िया के समीप भीड़ देखकर रुका। नजदीक जाकर देखा तो श्यामल सड़क के किनारे मृत पड़ा हुआ है। उसके बाद उसने मृतक के स्वजनों को मामले की जानकारी दी।

मृतक का पैंट कमर से घुटने के नीचे कैसे पहुंचा इस संबंध में मृतक की मां चंदना का आरोप है कि यदि मेरे पुत्र की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई है, तो फिर उसका फुल पैंट कमर से घुटने के नीचे खुलकर कैसे चला गया। मुझे संदेह है कि जिन लोगों ने मेरे पुत्र को रात्रि में ले गए हैं उन्हीं लोगों ने उसकी हत्या कर दुर्घटना बताने के लिए मेरे पुत्र के शव को सड़क के किनारे फेंक कर फरार हो गए हैं।

मेरे पुत्र के मोबाइल का स्क्रीन पूरी तरह टूटा हुआ है। मेरे पुत्र को किसने फोन करके स्टेट बैंक के समीप बुलाया। उसे लेकर कहां गया। वह कौन व्यक्ति है। मेरे पुत्र के मोबाइल के कॉल डिटेल्स निकालने से सारा मामला सामने आ सकता है।