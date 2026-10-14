बिहार के दो स्टेशनों पर रुकेंगी चार लंबी दूरी की ट्रेनें, रेलवे बोर्ड की मंजूरी

जागरण संवाददाता, धनबाद। बिहार के सीतामढ़ी जिले के यात्रियों को रेलवे ने राहत दी है। रेलवे बोर्ड ने जिले के दो अलग-अलग स्टेशनों पर लंबी दूरी की ट्रेनों के ठहराव को मंजूरी दी है। इसके तहत 17005 हैदराबाद-रक्सौल साप्ताहिक एक्सप्रेस और 17006 रक्सौल-हैदराबाद साप्ताहिक एक्सप्रेस का ठहराव रीगा स्टेशन पर होगा।

वहीं, 17433 तिरुपति-रक्सौल एक्सप्रेस और 17434 रक्सौल-तिरुपति एक्सप्रेस बैरगनिया स्टेशन पर रुकेंगी। इन ट्रेनों के ठहराव से सीतामढ़ी जिले के यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सुविधा मिलेगी। साथ ही, हैदराबाद और तिरुपति जैसे प्रमुख शहरों से रेल संपर्क बेहतर होगा।