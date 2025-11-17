New Delhi Howrah Train: नई दिल्ली-हावड़ा स्पेशल के पहिए थमे, हावड़ा से लगाया अंतिम फेरा

जागरण संवाददाता, धनबाद। नई दिल्ली से शनिवार को रवाना हुई 04452 नई दिल्ली-हावड़ा स्पेशल रविवार को लगभग साढ़े चार घंटे विलंब से आने की संभावना जताई गई। इसके साथ ही रविवार से इस ट्रेन के पहिए थम गए।

04451 हावड़ा-नई दिल्ली स्पेशल हावड़ा से 3:35 घंटे लेट से चली और 3 घंटे 38 मिनट विलंब से धनबाद आई। इस ट्रेन के लगभग छह घंटे विलंब से नई दिल्ली पहुंचने की संभावना है।

रविवार की रात चलने वाली ट्रेन साढ़े तीन घंटे विलंब से सुबह पांच बजे रवाना होगी। हावड़ा से नई दिल्ली के लिए भी यह अंतिम फेरा है।

इसके साथ ही अन्य स्पेशल ट्रेनें भी घंटों विलंब से चल रही हैं। 03312 चंडीगढ़-धनबाद स्पेशल पांच घंटे से अधिक विलंब से चलने से सोमवार से देर से आने की संभावना है। 07051 तिरुपति-रक्सौल स्पेशल 13 घंटे से अधिक विलंब से चलने से रविवार रात के बदले सोमवार की सुबह आएगी।