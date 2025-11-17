Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    New Delhi Howrah Train: नई दिल्ली-हावड़ा स्पेशल के पहिए थमे, हावड़ा से लगाया अंतिम फेरा

    By Tapas Banerjee Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 03:10 PM (IST)

    धनबाद से मिली खबर के अनुसार, नई दिल्ली-हावड़ा स्पेशल ट्रेन का परिचालन रविवार से बंद हो गया। हावड़ा-नई दिल्ली स्पेशल भी काफी देरी से चल रही है। अन्य स्पेशल ट्रेनें भी घंटों लेट हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। कोहरे के मौसम से पहले ही ट्रेनों की लेटलतीफी ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, धनबाद। नई दिल्ली से शनिवार को रवाना हुई 04452 नई दिल्ली-हावड़ा स्पेशल रविवार को लगभग साढ़े चार घंटे विलंब से आने की संभावना जताई गई। इसके साथ ही रविवार से इस ट्रेन के पहिए थम गए।

    04451 हावड़ा-नई दिल्ली स्पेशल हावड़ा से 3:35 घंटे लेट से चली और 3 घंटे 38 मिनट विलंब से धनबाद आई। इस ट्रेन के लगभग छह घंटे विलंब से नई दिल्ली पहुंचने की संभावना है।

    रविवार की रात चलने वाली ट्रेन साढ़े तीन घंटे विलंब से सुबह पांच बजे रवाना होगी। हावड़ा से नई दिल्ली के लिए भी यह अंतिम फेरा है।

    इसके साथ ही अन्य स्पेशल ट्रेनें भी घंटों विलंब से चल रही हैं। 03312 चंडीगढ़-धनबाद स्पेशल पांच घंटे से अधिक विलंब से चलने से सोमवार से देर से आने की संभावना है। 07051 तिरुपति-रक्सौल स्पेशल 13 घंटे से अधिक विलंब से चलने से रविवार रात के बदले सोमवार की सुबह आएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धनबाद आगमन का संभावित समय सुबह 7:55 है। 06063 पोत्तनूर-धनबाद स्पेशल रविवार को सवा घंटे विलंब से आई। घने कोहरे वाले सीजन शुरू होने से पहले ही ट्रेनों की लेटलतीफी ने यात्रियों को परेशान कर दिया है। समय पालन के दावे के बाद भी स्पेशल ट्रेनों की चाल नहीं सुधर रही है।