साइबर फ्रॉड का खेल उजागर, Muzaffarpur Cyber Police ने धनबाद से आरोपी दबोचा

जागरण संवाददाता, धनबाद। Dhanbad News: साइबर ठगी के बढ़ते जाल में एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। बिहार के मुजफ्फरपुर साइबर थाना पुलिस ने शनिवार को धनबाद के धनसार इलाके में छापेमारी कर साइबर ठगी के एक अहम कड़ी को धर दबोचा।

इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। धनसार निवासी रवि कुमार रजक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिस पर लाखों रुपये की ऑनलाइन ठगी में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप है।



सूत्रों के मुताबिक, मुजफ्फरपुर साइबर थाना में धर्मेंद्र कुमार नामक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके साथ 2.24 लाख रुपये की साइबर ठगी की गई है। प्राथमिकी दर्ज होते ही साइबर थाना पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की। बैंक ट्रांजैक्शन, डिजिटल फुटप्रिंट और खातों की गहन पड़ताल में चौंकाने वाला सच सामने आया।

ठगी की रकम सीधे धनसार निवासी रवि कुमार रजक के बैंक खाते में ट्रांसफर हुई थी और बाद में उसी खाते से पूरी राशि की निकासी भी कर ली गई थी। डिजिटल सबूत हाथ लगते ही मुजफ्फरपुर साइबर थाना पुलिस ने धनसार थाना पुलिस से संपर्क साधा। संयुक्त कार्रवाई करते हुए शनिवार को धनसार इलाके में दबिश दी गई और रवि कुमार रजक को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तारी के बाद आरोपी को एसएनएमएमसीएच में मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया, जहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसे मुजफ्फरपुर ले जाया गया। मुजफ्फरपुर साइबर थाना के इंस्पेक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि आरोपी के खाते का इस्तेमाल ठगी की रकम को मंगाने और निकालने के लिए किया गया।