Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एमपीएल सुरक्षाकर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, भत्ता व पदोन्नति की मांग को लेकर प्लांट में धरना

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 12:34 PM (IST)

    मैथन पावर लिमिटेड (एमपीएल) के सुरक्षाकर्मी भत्ते और अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। वे प्लांट के अंदर धरना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक वे काम पर नहीं लौटेंगे। हड़ताल के कारण प्लांट की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    एमपीएल सुरक्षाकर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना

    जागरण संवाददाता, निरसा (धनबाद)। भत्ता एवं अन्य मांगों को लेकर मैथन पावर लिमिटेड (एमपीएल) के सुरक्षाकर्मी सोमवार से अनिश्चितकाल के लिए कार्य बहिष्कार कर प्लांट के अंदर धरना पर बैठ गए हैं। 

    सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। सुरक्षा कर्मियों के कार्य बहिष्कार करने के कारण प्लांट का सुरक्षा व्यवस्था में काफी परेशानी आ रही है। 

    सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि एमपीएल के अधीनस्थ कार्यरत अन्य कंपनियां अपने यहां कार्यरत मजदूरों को विशेष भत्ता के रूप में प्रतिमाह तीन से 4000 का भुगतान करती है। परंतु सुरक्षा कर्मियों को लगभग 5 वर्ष पूर्व 1200 भत्ता के रूप में मिलता था वह आज तक मिल रहा है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साप्ताहिक छुट्टी के बदले कट जाते हैं पैसे 

    11 एवं 12 सितंबर को भी हम लोगों ने कार्य बहिष्कार कर धरना पर बैठे थे। उस वक्त एमपीएल प्रबंधन के लोग एवं सुरक्षा पदाधिकारी ने हम लोगों को लिखित आश्वासन दिया था कि 10 अक्टूबर तक आप लोग के मामले का समाधान कर दिया जाएगा। एक माह बीत जाने के बावजूद ना तो प्रबंधन ने हम लोगों से वार्ता करना उचित समझा और ना ही हम लोगों के भत्ता में ही बढ़ोतरी की गई। 

    मजबूरन हम लोगों को यह कदम उठाना पड़ा। और तो और अन्य कंपनियों में सप्ताह में एक दिन छुट्टी का भी पैसे का भुगतान किया जाता है, परंतु हम लोगों को साप्ताहिक छुट्टी के दिन के पैसा काट लिया जाता है। लगभग 10 वर्षों से हम लोग कार्यरत हैं, परंतु हम लोगों को पदोन्नति नहीं दी जा रही।

    सुरक्षा कर्मियों के आंदोलन का नेतृत्व लखी मोदी, सुरजीत राय,मनोज राणा, तफज्जुल हुसैन, इंद्रजीत तिवारी, दीपक दास इत्यादि कर रहे हैं।