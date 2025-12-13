MP ढुलू महतो और संगठन के बीच छत्तीस का आंकड़ा, सांसद समर्थक नहीं बनाए गए सक्रिय सदस्य

रविरंजन आनंद, धनबाद। भाजपा में सबकुछ ठीक नहीं है। अंदरखाने चर्चा है कि सांसद ढुलू महतो और संगठन में छत्तीस का आंकड़ा है। आरोप है कि सांसद जिला स्तर पर पार्टी के कामकाज में कम रुचि लेते हैं। इधर आपसी कलह सामने भी आ रही है।

अब यही मामला ले लें, हाल में प्रदेश इकाई ने धनबाद जिला महानगर कमेटी की सक्रिय सदस्यों की सूची जारी की। इनमें 967 सदस्यों को सक्रिय सदस्य बनाया गया। इसमें सांसद प्रतिनिधि और पूर्व उपाध्यक्ष संजय झा समेत सांसद के कई करीबियों को जगह नहीं मिली।

संजय झा कहते हैं कि सक्रिय सदस्य बनाने को लेकर जिला में तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। जो प्रदेश मुख्यालय में सक्रिय सदस्य के तौर पर नाम चयनित कर भेजती है। इस तीन सदस्यीय टीम में जिला अध्यक्ष श्रवण राय, अजय निषाद और संजीव विजयवर्गीय थे।