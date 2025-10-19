Language
    Jharkhand Weather Update: छठ और दीवाली पर बारिश का खतरा, बंगाल की खाड़ी में समुद्री तूफान

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 03:49 PM (IST)

    मानसून की विदाई के बाद, मौसम केंद्र रांची ने त्योहारी सीजन में बदलाव की भविष्यवाणी की है। दिवाली पर बादल छाए रहने और छठ से पहले गरज के साथ बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती घेरा बनने से लो प्रेशर क्षेत्र बन रहा है, जो डिप्रेशन में बदल सकता है, जिससे भारी बारिश हो सकती है। तापमान में भी वृद्धि होने की संभावना है।

    छठ और दीवाली पर बारिश का खतरा


    जागरण संवाददाता, धनबाद। प्री मानसून, मानसून और पोस्ट मानसून में झमाझम बारिश कराने के बाद पिछले सप्ताह मानसून की विदाई हो चुकी है। मानसून के विदा लेने के साथ ही आसमान साफ हो गया है। अब दक्षिण में मानसून सक्रिय है और दक्षिण की ओर जाने वाले बादल कभी-कभी आसमान में दिख रहे हैं, पर बारिश नहीं हो रही है।

    इस बीच मौसम केंद्र रांची की भविष्यवाणी ने त्योहारी सीजन में लोगों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम केंद्र के पूर्वानुमान में दिवाली के दिन आंशिक बादल छाए रहने तो छठ से पहले गरज के साथ झमाझम बारिश की संभावना जताई गई है।

    बंगाल की खाड़ी और अंडमान के आसपास हवा के ऊपरी भाग में चक्रवाती घेरा बन गया है। इसके प्रभाव से बंगाल की खाड़ी में 21 अक्टूबर से लो प्रेशर जन्म लेने की प्रबल संभावना है।

    लो प्रेशर के सक्रिय होने के अगले 48 घंटे के दौरान उसके और ताकतवर होकर डिप्रेशन में बदलने के आसार हैं। डिप्रेशन समुद्री तूफान का लघु रूप है। इसके प्रभाव से गरज के साथ झमाझम बारिश की संभावना है।

    कब क्या? 

    20 अक्टूबर को राज्य के दक्षिणी भागों में बादल छाए रहने के साथ गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। शेष भागों में बादल छाए रहेंगे। 21 और 22 अक्टूबर को भी बादल छाए रहेंगे।

    23 और 24 अक्टूबर को दक्षिणी एवं निकटवर्ती मध्य भागों में बादल छाए रहने के साथ में गर्जन के साथ बारिश का अनुमान है। 25 अक्टूबर को राज्य में कहीं-कहीं गर्जन के साथ वर्षा होगी।

    बंगाल की खाड़ी के बादलों की आवाजाही से चढ़ेगा पारा

    बंगाल की खाड़ी के बादलों की आवाजाही से तापमान में बढ़ोतरी होगी। अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही तापमान में बदलाव होगा। 30/31 डिग्री से बढ़कर अधिकतम तापमान 33/34 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 21 से बढ़कर 23 से 24 डिग्री तक पहुंच सकता है।