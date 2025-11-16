Golf Ground पर बंदर ने काटा बवाल, क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहे तीन बच्चे घायल
Monkey attack: धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में एक बंदर ने आतंक मचाया, जिससे तीन बच्चे घायल हो गए। क्रिकेट की प्रैक्टिस के दौरान बंदर मैदान में घुस आया और बच्चों को दौड़ा-दौड़ाकर काटा। लोगों ने वन विभाग को सूचना दी, लेकिन बंदर पकड़ में नहीं आया। इलाके में चर्चा है कि बंदर एक युवक के साथ घूमता है और दूसरों पर हमला करता है।
जागरण संवाददाता, धनबाद। क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी अभ्यास के दौरान खूब दौड़ते हैं, लेकिन क्या कभी आपने खिलाड़ियों के साथ किसी बंदर को भी मैदान में उतरते देखा है? शनिवार को गोल्फ ग्राउंड (रणधीर वर्मा स्टेडियम) मैदान में ऐसा ही हैरान कर देने वाला दृश्य देखने को मिला, जब बच्चों के अभ्यास के दौरान एक बंदर मैदान में घुस आया और पूरे मैदान में उत्पात मचा दिया।
यह बंदर प्रैक्टिस कर रहे खिलाड़ियों के पीछे दौड़ पड़ा। उसने तीन बच्चों को काटकर घायल भी कर दिया। गोल्फ ग्राउंड में रोजाना बड़ी संख्या में बच्चे और बड़े खेलकूद के लिए आते हैं-कोई फुटबॉल खेलता है तो कोई क्रिकेट। इसी दौरान अचानक बंदर के मैदान में उतरते ही अफरा-तफरी मच गई।
बंदर को देखकर बच्चे घबरा गए और इधर-उधर भागने लगे। बंदर भी उनके पीछे दौड़ता रहा और कई बच्चों को गिरा दिया, जिससे वे घायल हो गए। कुछ बच्चों ने हाथ में स्टंप लेकर उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन इससे बंदर और अधिक आक्रामक हो गया। करीब दो घंटे तक उसने पूरे मैदान में हंगामा मचाए रखा।
बंदर की हरकतें देख वहां मौजूद कुछ महिलाओं ने उसे खाने का सामान दिया, जिसके बाद वह कुछ देर शांत हुआ। बंदर के हमले से परेशान लोगों ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी। थोड़ी देर बाद विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने बंदर को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वह एक चलती कार पर चढ़ गया और फिर पेड़ पर जा बैठा।
वन विभाग की कोशिशों के बावजूद बंदर को पकड़ा नहीं जा सका। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह बंदर पिछले तीन दिनों से हाउसिंग कालोनी इलाके में घूम रहा है। शुरुआत में लोगों ने उसे सामान्य बंदर समझकर अनदेखा किया, लेकिन धीरे-धीरे उसका व्यवहार आक्रामक होता गया। वन विभाग की टीम जब उसे पकड़ने पहुंची तो बंदर ने दो कर्मियों पर भी हमला कर दिया।
