Dhanbad News: रंगदारी के लिए गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा बसेरिया, पुलिस को मिले दो जिंदा कारतूस

जागरण संवाददाता, केंदुआ (धनबाद)। कोयला ट्रांसपोर्टिंग के वर्चस्व और रंगदारी को लेकर गुरुवार को बसेरिया में दिनदहाड़े सात राउंड फायरिंग की गई। सूचना मिलते ही गोंदूडीह ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और दो संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल से दो जिंदा कारतूस और दो खोखा बरामद किया है।

फायरिंग की घटना प्रगति इंडियन रोड लाइंस कंपनी से जुड़ी बताई जा रही है, जो क्षेत्र में कोयला परिवहन का काम करती है। बताया गया कि कंपनी से जुड़े सत्यम यादव से रंगदारी की मांग को लेकर विवाद हुआ था।

गुरुवार को सत्यम यादव के छोटे भाई बलराम यादव काली मंदिर में पूजा कर रहे थे, तभी बाइक सवार चार-पांच युवक पहुंचे और उनके साथ गाली-गलौज व मारपीट शुरू कर दी। बलराम ने विरोध किया तो युवकों ने पिस्तौल की बट से वार कर सिर फोड़ दिया और राउंड फायरिंग की।



हंगामा बढ़ने पर आसपास के लोग जब बीच-बचाव को पहुंचे, तो हमलावरों ने उन पर भी गोलियां चलाईं। इसके बाद पुलिस के पहुंचने पर आरोपी भाग निकले। हालांकि, घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।