MBBS में फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर दाखिला की खुली पोल , SNMMCH प्रबंधन ने थाने को भेजी सूचना
SNMMCH Dhanbad में फर्जी जाति और आवासीय प्रमाण पत्र के साथ एमबीबीएल में दाखिला कराने की कोशिश की गई। कालेज प्रशासन ने दस्तावेजों की जांच की, जिसमें धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। शक के आधार पर दस्तावेजों की जांच कराई गई। जांच में पुष्टि होने पर पुलिस को सूचना दी गई।
जागरण संवाददाता, धनबाद। शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय एसएनएमएमसीएच धनबाद में एमबीबीएस सत्र 2025-26 में दाखिला लेने आइ एक छात्रा का फर्जी प्रमाण पत्र पकड़ा गया है। मामला प्रकाश में आने के बाद कालेज प्रशासन ने संबंधित दस्तावेजों की जांच कराई, जिसमें प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए।
सुश्री सुचरिता दत्ता, पिता अजीत कुमार दत्ता, शुंडमारा, गोड्डा ने 8 नवंबर 2025 को एमबीबीएस कोर्स में नामांकन के लिए कालेज में अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन दिया था। जांच के दौरान उनके जाति व आवासीय प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए। सत्यापन के लिए कालेज प्रशासन ने विशेष दूत के माध्यम से अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए भेजा।
अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित प्रमाण पत्र खतियानी रैयत वंशावली दर्शाते हुए फर्जी तरीके से निर्गत किए गए थे, जिन्हें अब रद्द करते हुए कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इधऱ कालेज प्रशासन ने इसकी सूचना झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद जेसीइसीइबी रांची को ईमेल के माध्यम से भेज दी है।
साथ ही संबंधित सभी दस्तावेज, आधार कार्ड, जाति व आवासीय प्रमाण पत्र, एनइइटी एडमिट कार्ड, जेसीइसीइ प्रोविजनल सीट अलाटमेंट लेटर, अंक पत्र, तथा हलफनामा आदि को जांच के लिए संलग्न किया गया है। इधर महाविद्यालय प्रबंधन ने मामले की लिखित शिकायत सरायढेला थाना, को भी दी है ताकि आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सके।
कालेज प्रबंधन की शिकायत पर सरायढेला थाना की पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नामांकन का प्रयास गंभीर अपराध है। ऐसी प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए प्रशासन सख्त निगरानी रखे हुए है।
