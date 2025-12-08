MBBS में एडमिशन के लिए छात्र बन रहे ‘मुन्नाभाई’, एसएनएमएएमसीएच में फिर सामने आया संदिग्ध प्रमाण पत्र

जागरण संवाददाता, धनबाद। MBBS Admission:शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (SNMMCH Dhanbad) में एक और मेडिकल छात्र का जाति प्रमाण पत्र संदेह के दायरे में आ गया है। ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत गिरिडीह सदर निवासी शुभम कुमार मिश्रा नामांकन के लिए कॉलेज पहुंचा था।



शुभम के सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि उसका ईडब्ल्यूएस जाति प्रमाण पत्र गिरिडीह सदर का जारी किया गया है। इसी आधार पर कॉलेज प्रबंधन ने उसके प्रमाण पत्र पर संदेह जताया है। कॉलेज की ओर से गिरिडीह सदर अंचलाधिकारी से जाति प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारी मांगी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।



नामांकन सेल के प्रमुख डॉ. गणेश कुमार ने बताया कि छात्र के शैक्षणिक दस्तावेज और उसकी बोली–भाषा, दोनों ही उत्तर प्रदेश से मेल खाते हैं। ऐसे में गिरिडीह से जाति प्रमाण पत्र जारी होना संदेह के घेरे में है। हालांकि, जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।