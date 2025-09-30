कई बच्चों की बची जान, आंगनबाड़ी जाने वाले रास्ते में बना गोफ, ऊपर बसी आवादी खतरे में

निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलचढ़ी मुगमा बस्ती के समीप राय टोला एवं आंगनबाड़ी केंद्र को जोड़ने वाले मुख्य रास्ते पर अचानक जमीन धंसने से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। मंगलवार सुबह लगभग तीन फीट के दायरे में बने इस गोफ(गड्ढा) को देखकर ग्रामीणों में भय व्याप्त हो गया। यह मार्ग न आंगनबाड़ी जाने का एकमात्र रास्ता है।

जागरण संवाददाता, निरसा (धनबाद)। निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलचढ़ी मुगमा बस्ती के समीप राय टोला एवं आंगनबाड़ी केंद्र को जोड़ने वाले मुख्य रास्ते पर अचानक जमीन धंसने से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। मंगलवार सुबह लगभग तीन फीट के दायरे में बने इस गोफ(गड्ढा) को देखकर ग्रामीणों में भय व्याप्त हो गया। यह मार्ग न केवल बच्चों के स्कूल (आंगनबाड़ी) जाने का एकमात्र रास्ता है, बल्कि राय टोला और सेंट्रल पूल के सैकड़ों लोगों के आवागमन का मुख्य मार्ग भी है।

खदान के ऊपर बसी आवादी खतरे में स्थानीय निवासी गोपाल राय ने बताया कि वर्षों पूर्व इस क्षेत्र में फायरक्ले (अग्नि-मिट्टी) की खदान संचालित थी। खदान बंद होने के बाद यह इलाका रिहायशी क्षेत्र में बदल गया। लेकिन खदान की सतह के नीचे की खुदाई ने अब जाकर असर दिखाना शुरू किया है। संभावित खदान के कारण जमीन धंसने से यह गोफ बना है, जिसके नीचे काफी गहराई तक गड्ढा देखा गया है। स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि सक्रिय घटना की सूचना मिलते ही जिप सदस्य संजय सिंह पिंटू एवं सांसद प्रतिनिधि गोपाल राय मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों के सहयोग से बांस-बल्ली की सहायता से गोफ वाले स्थान की घेराबंदी करवाई ताकि कोई बच्चा या मवेशी उसमें गिर न सके।