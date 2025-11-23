यात्रीगण ध्यान दें! 47 दिनों तक Rajdhani Express ट्रेनों का प्रयागराज में नहीं होगा ठहराव, अब सूबेदारगंज है विकल्प

जागरण संवाददाता, धनबाद : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेला को लेकर रेलवे ने तैयारी शुरू कर दी है। तीन जनवरी से पौष पूर्णिमा के साथ माघ मेला का पुण्य स्नान शुरू हो जाएगा। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचती, माघी पूर्णिमा व महाशिवरात्रि की विशेष तिथियों पर देशभर से लाखों यात्रियों का ज्वार उमड़ेगा।

भीड़ नियंत्रण को लेकर रेलवे ने प्रयागराज होकर चलने वाली राजधानी समेत कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव प्रयागराज से अस्थायी तौर पर हटाने की घोषणा की है। जनवरी से फरवरी के बीच राजधानी एक्सप्रेस 47 दिन, हावड़ा-बाड़मेर सुपरफास्ट 13 दिन एवं आसनसोल-जसीडीह होकर चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस भी 27 दिनों तक प्रयागराज के बदले सुबेदारगंज में रुकेगी। प्रयागराज से ट्रेनें बिना रुके गुजरेंगी। प्रयागराज के बदले सूबेदारगंज में ठहराव ट्रेन संख्या/नाम प्रयागराज में नहीं रुकेगी (तिथि) सूबेदारगंज में ठहराव समय 12301 हावड़ा–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 1 जनवरी से 16 फरवरी रात 2:48–2:50 12302 नई दिल्ली–हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 2 जनवरी से 17 फरवरी रात 11:31–11:33 12323 हावड़ा–बाड़मेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2 जनवरी से 13 फरवरी सुबह 6:50–6:55 12324 बाड़मेर–हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 3 जनवरी से 14 फरवरी शाम 4:15–4:20 12305 हावड़ा–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 1 जनवरी से 16 फरवरी रात 2:48–2:50 12306 नई दिल्ली–हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 2 जनवरी से 17 फरवरी भीड़ बढ़ने पर चलाई जाएंगी स्पेशल ट्रेन धनबाद होकर गुजरने वाली प्रयागराज की ट्रेनों में लंबी वेटिंगलिस्ट है। प्रयागराज जानेवाले यात्रियों की भीड़ बढ़ने पर स्पेशल ट्रेन चलाई जा सकती हैं। धनबाद-पटना एक्सप्रेस के एलएचबी में परिवर्तित हो जाने से पुराना आइसीएफ रैक खड़ा है। आवश्यकता के मुताबिक, उस रैक को स्पेशल के रूप में प्रयागराज या उसके नजदीक के स्टेशन तक चलाया जा सकता है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की गई है।

स्पेशल ट्रेन चलाने का महाप्रबंधक ले सकेंगे निर्णय स्पेशल ट्रेन के स्लीपर कोच को जनरल के रूप में चलाने का निर्णय महाप्रबंधक ले सकेंगे। रेलवे बोर्ड को पत्र भेज कर अनुमति का इंतजार नहीं करना होगा। कुंभ के दौरान उमड़ी भीड़ के मद्देनजर रेलवे बोर्ड ने यह अधिकार रेल महाप्रबंधकों को दे दिया है।