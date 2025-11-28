माफिया-पुलिस FaceTime से चलाएंगे कोयला सिंडिकेट? धनबाद में iPhone बिक्री बढ़ने को बाबूलाल ने बताया तकनीक का खेल

जागरण संवाददाता, धनबाद। iPhone कोयलांचल में कोयला तस्करी और इसमें शामिल माफिया–पुलिस गठजोड़ को लेकर झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी लगातार राज्य सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने एक बार फिर धनबाद समेत झारखंड में बड़े पैमाने पर हो रही कोयला चोरी को लेकर हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा किया।



मरांडी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हालिया कार्रवाई और एजेंसी द्वारा कोयला चोरी नेटवर्क के खुलासे के बाद अवैध कारोबार में कुछ हद तक कमी आई है। दबाव बढ़ने से माफिया खेमे में डर का माहौल बना और कई जगहों पर अवैध खनन व तस्करी पर आंशिक विराम लगा है। हालांकि उन्होंने दावा किया कि अब कोयला चोर नए तरीके अपनाकर फिर सक्रिय होने लगे हैं।



रांची में प्रेस कान्फ्रेंस कर मरांडी ने कहा कि तस्कर और उनसे जुड़े लोग कानून की निगरानी से बचने के लिए अपने कम्युनिकेशन के तरीकों में बदलाव कर रहे हैं। इसी बीच उन्हें सूचना मिली है कि धनबाद के बैंक मोड़ स्थित एक मोबाइल दुकानदार ने हाल ही में करीब 55 iPhone की बड़ी खेप मंगाई है।