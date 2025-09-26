धनबाद में मधुलिका स्वीट्स के 5 स्टोर अचानक बंद, संचालक ने फूड सेफ्टी की कार्रवाई पर उठाए सवाल

धनबाद के मशहूर फूड चेन मधुलिका स्वीट्स के अचानक पाँच स्टोर बंद होने के मामले में जिला प्रशासन ने श्रम अधीक्षक और फूड सेफ्टी से रिपोर्ट मांगी है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा है कि किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान को अफसरशाही के कारण बंद नहीं होने दिया जाएगा। मधुलिका स्वीट्स के संचालक ने फूड सेफ्टी पर आरोप लगाए हैं कि प्रतिष्ठित दुकानों पर जानबूझकर कार्रवाई की जाती है।

जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद के मशहूर फूड चेन मधुलिका स्वीट्स के अचानक जिले के सभी पांच स्टोर बंद किए जाने के मामले में जिला प्रशासन ने श्रम अधीक्षक व फूड सेफ्टी से रिपोर्ट मांगी है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने श्रम अधीक्षक व फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर को मामले के संबंध में जल्द रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

उपायुक्त ने बताया कि जिले में किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान को अफसरशाही के कारण बंद नहीं होने दिए जाएगा। शहर में कारोबारियों को सभी तरह से सुरक्षा व सपोर्ट देने के लिए जिला प्रशासन संकल्पित है। प्रोपराइटर से भी पक्ष जाना जाएगा उपायुक्त ने कहा कि इस मामले में मधुलिका के प्रोपराइटर से भी पक्ष जाना जाएगा। आपको बता दें कि धनबाद में मिठाई दुकान की पहचान बन चुके मधुलिका स्वीट्स ने एकाएक धनबाद के हाउसिंग कालोनी, सरायढेला, मेमको मोड, चास समेत अपने सभी पांचों प्रतिष्ठान बंद कर दिए हैं।