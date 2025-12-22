Love Dramaः ड्राइवर ने रिश्तेदार की बेटी को प्रेमजाल में फांस चांडिल से धनबाद भगाया, थाने में भिड़े दोनों पक्ष, पुलिस ने खदेड़ा
Dhanbad News: चांडिल में एक ड्राइवर ने रिश्तेदार की बेटी को प्रेमजाल में फंसाकर धनबाद भगा ले गया। इस घटना के बाद दोनों पक्षों के लोग थाने में भिड़ गए, ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, महुदा (धनबाद)। प्यार जब समाज की दीवारों से टकराता है, तो कई बार कहानी थाने की चौखट तक पहुंच जाती है। ऐसा ही एक मामला भाटडीह ओपी क्षेत्र के महुदा 20/21 बस्ती में सामने आया, जहां चांडिल की एक युवती और महुदा के युवक के प्रेम संबंध ने दो परिवारों के बीच जमकर बवाल करा दिया।
महुदा निवासी शकील खान पेशे से वाहन चालक है। रिश्तेदारी के कारण उसका चांडिल स्थित युवती के घर आना-जाना था। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और पिछले छह माह से दोनों एक-दूसरे से प्रेम करने लगे।
शनिवार की रात शकील युवती की सहमति से उसे अपने साथ महुदा ले आया। सुबह होते ही युवती के स्वजन महुदा पहुंच गए और शकील के घर पर हंगामा शुरू कर दिया। धीरे-धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक और हाथापाई होने लगी।
मामला बिगड़ता देख सभी भाटडीह ओपी पहुंच गए। थाना परिसर में भी कहासुनी जारी रही। प्रेमी पक्ष ने मारपीट का आरोप लगाया, जबकि प्रेमिका के स्वजन युवती को जबरन अपने साथ ले जाने पर अड़े रहे। स्थिति तनावपूर्ण होती देख पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी।
ओपी प्रभारी ने दोनों युवक-युवती के बालिग होने की बात कहते हुए उन्हें कोर्ट के माध्यम से शादी करने की सलाह दी। इसी दौरान युवती के स्वजन जबरन उसे वाहन में बैठाने लगे, जिसका प्रेमी पक्ष ने विरोध किया। हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दोनों पक्षों को खदेड़ते हुए शांति बहाल की।
पुलिस ने युवक और युवती को पीआर बांड पर छोड़ दिया। युवती ने स्पष्ट रूप से बयान दिया कि वह अपनी मर्जी से शकील के साथ आई है और उसी के साथ रहना चाहती है। फिलहाल यह प्रेम कहानी कानून और समाज के बीच उलझ गई है।
