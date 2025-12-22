Love Dramaः ड्राइवर ने रिश्तेदार की बेटी को प्रेमजाल में फांस चांडिल से धनबाद भगाया, थाने में भिड़े दोनों पक्ष, पुलिस ने खदेड़ा

जागरण संवाददाता, महुदा (धनबाद)। प्यार जब समाज की दीवारों से टकराता है, तो कई बार कहानी थाने की चौखट तक पहुंच जाती है। ऐसा ही एक मामला भाटडीह ओपी क्षेत्र के महुदा 20/21 बस्ती में सामने आया, जहां चांडिल की एक युवती और महुदा के युवक के प्रेम संबंध ने दो परिवारों के बीच जमकर बवाल करा दिया।



महुदा निवासी शकील खान पेशे से वाहन चालक है। रिश्तेदारी के कारण उसका चांडिल स्थित युवती के घर आना-जाना था। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और पिछले छह माह से दोनों एक-दूसरे से प्रेम करने लगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शनिवार की रात शकील युवती की सहमति से उसे अपने साथ महुदा ले आया। सुबह होते ही युवती के स्वजन महुदा पहुंच गए और शकील के घर पर हंगामा शुरू कर दिया। धीरे-धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक और हाथापाई होने लगी।

मामला बिगड़ता देख सभी भाटडीह ओपी पहुंच गए। थाना परिसर में भी कहासुनी जारी रही। प्रेमी पक्ष ने मारपीट का आरोप लगाया, जबकि प्रेमिका के स्वजन युवती को जबरन अपने साथ ले जाने पर अड़े रहे। स्थिति तनावपूर्ण होती देख पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी।