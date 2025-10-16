6 जनरल कोच के साथ चलेगी लोकमान्य तिलक-धनबाद स्पेशल, आनंद विहार-पुरी ट्रेन पर भी आया अपडेट
लोकमान्य तिलक मुंबई-धनबाद स्पेशल ट्रेन में दिवाली और छठ पर्व के लिए छह सामान्य डिब्बे होंगे। रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया है। स्पेशल ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं, जिससे यात्री परेशान हैं। आनंद विहार से पुरी के लिए एक नई जनरल कोच वाली स्पेशल ट्रेन भी शुरू की गई है, जो कई स्टेशनों पर रुकेगी।
जागरण संवाददाता, धनबाद। लोकमान्य तिलक मुंबई से धनबाद के बीच चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन छह जनरल डिब्बे के साथ चलेगी। दिवाली व छठ की भीड़ के मद्देनजर रेलवे ने इस ट्रेन में जनरल कोच बढ़ाने की घोषणा की है।
वर्तमान में चार जनरल कोच के बदले गुरुवार को चलने वाली ट्रेन में दो अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे। अगले सप्ताह 21 अक्टूबर को चलने वाली ट्रेन भी अतिरिक्त जनरल कोच के साथ चलने की संभावना है।
लेटलतीफी का रिकॉर्ड बना रहीं स्पेशल ट्रेनें, त्योहारी सीजन में यात्री बेहाल
अधिक किराए के बाद भी स्पेशल ट्रेनें लेटलतीफी का रिकॉर्ड बना रही हैं। धनबाद से चलने और गुजरने वाली सभी स्पेशल ट्रेनें घंटों विलंब से चलने से यात्री बेहाल हैं। मंगलवार की रात चलने वाली हावड़ा-नई दिल्ली स्पेशल बुधवार की सुबह चली। सुबह आने के बजाय दोपहर में धनबाद आई। देर से चलने से गुरुवार को विलंब से नई दिल्ली पहुंचेगी।
धनबाद से लोकमान्य तिलक मुंबई के लिए चली ट्रेन लगभग साढ़े छह घंटे विलंब से चलने से गुरुवार को देर से पहुंचने की संभावना है। लेट पहुंचने से लोकमान्य तिलक से चलने वाली ट्रेन के भी देर से यात्रा शुरू करने की संभावना है।
मंगलवार की शाम नई दिल्ली से हावड़ा के लिए रवाना हुई स्पेशल ट्रेन लगभग साढ़े नौ घंटे लेट चलने से बुधवार शाम के बदले देर रात या गुरुवार तड़के धनबाद आने की संभावना है। दिल्ली से धनबाद के बीच चलने वाली एसी स्पेशल ट्रेन लगभग सवा चार घंटे विलंब से चलने से गुरुवार को देर से आएगी।
गोमो होकर आनंद विहार से पुरी को जनरल कोच वाली स्पेशल ट्रेन
दिवाली से पहले दिल्ली से लौटने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंगलिस्ट के मद्देनजर रेलवे ने आनंदविहार से पुरी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। आनंद विहार से 18 तथा पुरी से 20 अक्टूबर को चलेगी। कम आमदनी वाले यात्रियों को ध्यान में रख कर सभी जनरल कोच के साथ स्पेशल ट्रेन चलेगी।
इस ट्रेन का ठहराव गाजियाबाद, गोविंदपुरी, फतेहपुर, सुबेदारगंज, मीरजापुर, डीडीयू, भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी आन सोन, अनुग्रह नारायण रोड, गया, पहाड़पुर, कोडरमा, हजारीबाग रोड, पारसनाथ, गोमो, चंद्रपुरा, बोकारो, पुरुलिया, बाराभूम, चांडिल, टाटा, घाटशिला, हिजली, बालासोर, भद्रक, जाजपुर कियोंझर रोड, कटक, भुवनेश्वर व खुर्दा रोड में होगा।
04408 अनंद विहार-पुरी स्पेशल आनंद विहार से शनिवार की रात 11 बजे रवाना होकर रविवार रात 9:40 पर गोमो, 10:13 पर चंद्रपुरा, रात 11 बजे बोकारो तथा सोमवार दोपहर 1:30 पर पुरी पहुंचेगी।
04407 पुरी-आनंद विहार स्पेशल सोमवार को पुरी से शाम 4:30 पर चलकर अगले दिन सुबह 5:10 पर बोकारो, 6:15 पर चंद्रपुरा, 6:55 पर गोमो तथा अगले दिन सुबह 7:30 पर आनंद विहार पहुंचेगी।
