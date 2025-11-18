Pradhankhanta Station पर ट्रेन से गिरकर घायल रेलकर्मी की कोलकाता में माैत, शव पहुंचने पर गांव में पसरा मातम

जागरण संवाददाता, बलियापुर (धनबाद)। पूर्व मध्य रेलवे स्टेशन के प्रधानखंटा स्टेशन पर ट्रेन से गिरकर बुरी तरह घायल हुए बलियापुर के सिंघियाटांड़ निवासी रेलकर्मी 28 वर्षीय शमशेर अंसारी का इलाज के दौरान कोलकाता में निधन हो गया।

मंगलवार की सुबह मृतक का शव गांव पहुंचने पर गांव का माहौल गमगीन हो गया। शव देख स्वजन दहाड़ मार कर रो रहे थे। मृतक गांव के सुल्तान अंसारी व जमीला बीवी का पुत्र था। वह लिलुआ में कार्यरत था।