    Pradhankhanta Station पर ट्रेन से गिरकर घायल रेलकर्मी की कोलकाता में माैत, शव पहुंचने पर गांव में पसरा मातम

    By Surendra Mahato Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 06:44 PM (IST)

    Dhanbad News: प्रधानखांटा स्टेशन पर ट्रेन से गिरकर एक रेलकर्मी घायल हो गया। उसे इलाज के लिए कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दाैरान उसकी माैत हो गई। उनके शव के गांव पहुंचने पर शोक की लहर दौड़ गई।

    रेलकर्मी शमशेर अंसारी का शव पहुंचने पर गांव में जुटे स्वजन।

    जागरण संवाददाता, बलियापुर (धनबाद)। पूर्व मध्य रेलवे स्टेशन के प्रधानखंटा स्टेशन पर ट्रेन से गिरकर बुरी तरह घायल हुए बलियापुर के सिंघियाटांड़ निवासी रेलकर्मी 28 वर्षीय शमशेर अंसारी का इलाज के दौरान कोलकाता में निधन हो गया।

    मंगलवार की सुबह मृतक का शव गांव पहुंचने पर गांव का माहौल गमगीन हो गया। शव देख स्वजन दहाड़ मार कर रो रहे थे। मृतक गांव के सुल्तान अंसारी व जमीला बीवी का पुत्र था। वह लिलुआ में कार्यरत था।

    बीते गुरुवार को ट्रेन से अपना घर आने के क्रम में प्रधानखंटा स्टेशन पर ट्रेन से गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। स्वजन ने उसे इलाज के लिए कोलकाता ले गए। जहां इलाज के दौरान सोमवार को उनका निधन हो गया। 