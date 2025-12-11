धनबाद में जोरदार धमाके के साथ धंसी जमीन, 500 लोगों की बस्ती पर मंडराया खतरा
संवाद सहयोगी, तेतुलमारी। पांडेयडीह नया मोड़ के समीप टिटहियांटांड़ के पास गुरुवार की सुबह जोरदार आवाज के साथ जमीन धंस गई और वहां दरार पड़ गई। कुछ दूरी पर स्थित बिजली के बिजली की पोल झूक गया। जमीन पर दरार पड़ने से आसपास के लोगों में भय समा गया है।
घटनास्थल से मात्र 30 फीट की दूरी पर टिटहियांटांड़ बस्ती है जहां लोग रहते हैं। ग्रामीणों को किसी अनहोनी की चिंता सताने लगी है। एक वर्ष पूर्व भी उक्त स्थान पर जोरदार आवाज के साथ जमीन धंस गई थी प्रबंधन ने उसे ओबी भरवा कर समतलीकरण करा दिया था।
सूचना पाकर वेस्ट मोदीडीह कोलियरी के सुरक्षा पदाधिकारी एस के राय व निवर्तमान पार्षद छोटू सिंह मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। प्रबंधन दरार स्थल की घेराबंदी कराने की बात कही।
चरचराहट आवाज के साथ जमीन धसने लगा
ग्रामीणों ने बताया की सुबह कुछ लोग शौच के लिए गये थे तभी अचानक चरचराहट आवाज के साथ जमीन धसने लगा यह देख शौच के लिए गये लोग वहां से भाग निकले और इसकी जानकारी अपने-अपने स्वजनों को दिया।
घटना के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और वे लोग प्रबंधन को कोसने लगे। ग्रामीणों का कहना था कि एक वर्ष पूर्व उक्त स्थान पर जोरदार आवाज के साथ जमीन धंस गई थी, प्रबंधन ने ओबी भरवाकर समतली करण कर दिया था। अब उक्त स्थान पर प्रबंधन ने परियोजना विस्तार के लिए ओबी गिरा रहा है जिसके चलते यह स्थिति उत्पन्न हुई है।
स्थापन कर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कराएं
कहा कि प्रबंधन हम लोगों को शीघ्र यहां से विस्थापन कर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कराएं अन्यथा आउटसोर्सिंग कंपनी का काम ठप कर देंगे। विस्थापन संबंधी पत्र हमलोगों ने एक वर्ष पुर्व प्रबंधन को सौंप चुके हैं। लेकिन समाधान करने की दिशा में अभी तक कोई पहल नहीं किया गया है।
मात्र तीस फीट की दूरी पर रहते हैं लोग
ग्रामीण राजेश चौहान व माला देवी ने बताया कि घटनास्थल से मात्र 30 फीट की दूरी पर हम लोग रहते हैं, 60 आवास हैं जिसमें करीब पांच सौ से अधिक लोग निवास करते हैं। वहां से मात्र 50 फीट की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय है। जहां 81 बच्चे शिक्षा अध्ययन करते हैं।
हमलोगों के समक्ष गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। कहा कि रात को हमेशा भय सताते रहता हैं पता नहीं कब जमींदोज हो जाए और हमलोग उसमें समा जाए जब सुबह उठते हैं तब भगवान को याद करते हैं।
पूर्व में भी वहां जमीन धंसी थी, ओबी गिराकर भराई कराया गया था, अब पुनः वहां ओबी गिराकर भराई कराया जाएगा,उसे मशीन से समतलीकरण करा दिया जाएगा ताकि जमीन ठोस बना रहे। विस्थापन की बात को लेकर महाप्रबंधक को अवगत कराएंगे।- जयंत कुमार, प्रबंधक,एकेडब्लूएससी, कोलियरी
