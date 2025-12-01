Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोमो फ्लाईओवर और पथ चौड़ीकरण के लिए 10 एकड़ जमीन का होगा अधिग्रहण, जारी हुआ नोटिफिकेशन

    By BALWANT KUMAREdited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 11:53 AM (IST)

    धनबाद जिले में रेलवे और पथ विभाग की परियोजनाओं के लिए 10 एकड़ से अधिक जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। रेलवे गोमो में फ्लाईओवर बनाएगा जिसके लिए 7.58 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। पथ विभाग नावाडीह-लक्ष्मीपुर सड़क का चौड़ीकरण करेगा, जिसके लिए 2.75 एकड़ जमीन चाहिए। 

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, धनबाद। जिले में रेलवे और पथ विभाग की परियोजनाओं के लिए 10 एकड़ से अधिक जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। उपरोक्त जमीन के लिए जिला भू-अर्जन कार्यालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दिया गया है।

    इसके साथ ही चिह्नित भूखंडों की खरीद बिक्री पर भी रोक लगा दिया गया है। उपराेक्त जमीन पर रेलवे की तरफ से जहां फ्लाई ओवर का निर्माण किया जाएगा, वहीं पथ विभाग की ओर से सड़क चौड़ीकरण किया जाना है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोमो में बनेगा फ्लाईओवर 

    भारतीय रेल की ओर से डाउन लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है। इस कड़ी में तोपचांची प्रखंड के गोमो में एक लंबा फ्लाईओवर बनेगा। इस फ्लाई ओवर के लिए रेलवे को 7.58 एकड़ जमीन की आवश्यकता है।

    भू-अर्जन कार्यालय के अनुसार तोपचांची के बरवाडीह गांव में 3.64 एकड़, लोदवाडीह में 1.09 एकड़, गुनघसा में 1.98 एकड़ और महथाडीह में 0.86 एकड़ जमीन अधिग्रहण की जानी है।

    नावाडीह-लक्ष्मीपुर सड़क का होगा चौड़ीकरण

    रेलवे की परियोजना के अलावा तोपचांची में नावाडीह डाक बंगला से भेंडरा, गोमो होते हुए लक्ष्मीपुर तक जाने वाली सड़क का चौड़ीकरण पथ निर्माण विभाग करने जा रही है। इसके लिए भी यहां 2.75 एकड़ जमीन की आवश्यकता है।

    भू-अर्जन कार्यालय ने उपरोक्त कार्य के लिए भी जमीन अधिग्रहण को लेकर अधिसूचना जारी किया है। यह सड़क 11.53 किलोमीटर लंबी है।