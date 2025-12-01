गोमो फ्लाईओवर और पथ चौड़ीकरण के लिए 10 एकड़ जमीन का होगा अधिग्रहण, जारी हुआ नोटिफिकेशन
धनबाद जिले में रेलवे और पथ विभाग की परियोजनाओं के लिए 10 एकड़ से अधिक जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। रेलवे गोमो में फ्लाईओवर बनाएगा जिसके लिए 7.58 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। पथ विभाग नावाडीह-लक्ष्मीपुर सड़क का चौड़ीकरण करेगा, जिसके लिए 2.75 एकड़ जमीन चाहिए।
जागरण संवाददाता, धनबाद। जिले में रेलवे और पथ विभाग की परियोजनाओं के लिए 10 एकड़ से अधिक जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। उपरोक्त जमीन के लिए जिला भू-अर्जन कार्यालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दिया गया है।
इसके साथ ही चिह्नित भूखंडों की खरीद बिक्री पर भी रोक लगा दिया गया है। उपराेक्त जमीन पर रेलवे की तरफ से जहां फ्लाई ओवर का निर्माण किया जाएगा, वहीं पथ विभाग की ओर से सड़क चौड़ीकरण किया जाना है।
गोमो में बनेगा फ्लाईओवर
भारतीय रेल की ओर से डाउन लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है। इस कड़ी में तोपचांची प्रखंड के गोमो में एक लंबा फ्लाईओवर बनेगा। इस फ्लाई ओवर के लिए रेलवे को 7.58 एकड़ जमीन की आवश्यकता है।
भू-अर्जन कार्यालय के अनुसार तोपचांची के बरवाडीह गांव में 3.64 एकड़, लोदवाडीह में 1.09 एकड़, गुनघसा में 1.98 एकड़ और महथाडीह में 0.86 एकड़ जमीन अधिग्रहण की जानी है।
नावाडीह-लक्ष्मीपुर सड़क का होगा चौड़ीकरण
रेलवे की परियोजना के अलावा तोपचांची में नावाडीह डाक बंगला से भेंडरा, गोमो होते हुए लक्ष्मीपुर तक जाने वाली सड़क का चौड़ीकरण पथ निर्माण विभाग करने जा रही है। इसके लिए भी यहां 2.75 एकड़ जमीन की आवश्यकता है।
भू-अर्जन कार्यालय ने उपरोक्त कार्य के लिए भी जमीन अधिग्रहण को लेकर अधिसूचना जारी किया है। यह सड़क 11.53 किलोमीटर लंबी है।
