धनबाद के ललित अग्रवाल बने झारखंड केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के संयुक्त सचिव

जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन (डीसीडीए) के अध्यक्ष ललित अग्रवाल झारखंड केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के संयुक्त सचिव चुने गए हैं। ललित अग्रवाल की इस उपलब्धि पर धनबाद एसोसिएशन के सदस्यों और दवा व्यवसायियों ने उन्हें बधाई दी हैं।

झारखंड केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की आमसभा पिछले दिनों रांची में हुई। सभा में आल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के महासचिव राजीव सिंघल और कोषाध्यक्ष अमित गर्ग मुख्य अतिथि थे। मुख्य चुनाव पदाधिकारी रामबाबू सिंह ने सत्र 2025-28 के लिए नए पदाधिकारियों की घोषणा की।