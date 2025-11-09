Language
    Singh Mansion की संपत्ति पर फिर संग्राम, पूर्व मेयर इंदू देवी ने कुंती निवास में जताई हिस्सेदारी

    By Ashish Kumar Ambastha Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 03:00 PM (IST)

    Singh Mansion Dhanbad: कुंती निवास मार्केट की जमीन के स्वामित्व को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। पूर्व मेयर द्वारा जमीन पर दावा करने के बाद भू अर्जन विभाग सक्रिय हो गया है और मामले की जांच कर रहा है। विभाग पुराने रिकार्ड और दस्तावेजों की पड़ताल कर रहा है ताकि जमीन के असली मालिक का पता लगाया जा सके और विवाद का समाधान किया जा सके।

    धनबाद के स्टील गेट स्थित कुंती निवास।

    जागरण संवाददादात, धनबाद। स्टील गेट स्थित कुंती निवास मार्केट की जमीन सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया में अधिग्रहित की जाएगी। इस बीच पूर्व मेयर इंदू देवी ने इस संपत्ति में अपनी हिस्सेदारी का दावा किया है।

    इंदू देवी ने इस संबंध में जिला भू अर्जन पदाधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि कुंती निवास मार्केट और कुंती निवास, दोनों ही उनके परिवार की संयुक्त संपत्ति हैं, जिसमें उनकी भी वैधानिक हिस्सेदारी है।

    पत्र में इंदू देवी ने उल्लेख किया है कि समाचार पत्रों से जानकारी मिली कि खाता संख्या 167 एवं प्लॉट संख्या 754, 755 की जमीन सरकार द्वारा सड़क चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित की जा रही है।

    उन्होंने कहा कि “यह परिवार की संयुक्त संपत्ति है, इसलिए बिना हमारी जानकारी के अधिग्रहण की कोई कार्रवाई न की जाए। जानकारी के अनुसार, इंदू देवी ने यह पत्र 28 अगस्त को ही विभाग के पास भेज दिया था।

    भू अर्जन विभाग ने कुंती निवास और संबंधित संपत्तियों के कागजात की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इस माह के अंत तक जमीन नापी और नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

    कुंती सिंह निवास झरिया की पूर्व विधायक कुंती सिंह के नाम पर है। इस निवास के बगल की जमीन पर मार्केट है। यह जमीन कुंती सिंह के पति झरिया के पूर्व विधायक सूरजदेव सिंह के समय की है। 

    कुंती निवास मार्केट की जमीन को लेकर काफी दिनों से पारिवारिक विवाद चल रहा है। इस जमीन पर पहले कुंती सिंह के भतीजे ने दावा किया था। अब इंदू देवी ने दावेदारी की है। 

    इसी माह के अंत में होगी नापी

    शहर के बीचोंबीच से गुजरने वाली गोविदपुर–महुदा सड़क के चौड़ीकरण के लिए प्रशासन ने कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। लगभग 47 डिसमिल जमीन अधिग्रहण की तैयारी चल रही है।

    गोविदपुर जीटी रोड से सरायढेला तक कई हिस्सों में सड़क संकरी है, जिससे प्रतिदिन जाम की स्थिति बनती है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने आदेश दिए हैं कि सड़क चौड़ीकरण में आने वाली सरकारी एवं निजी संपत्तियों की नापी और अधिग्रहण कार्य शीघ्र पूरा किया जाए।

    इसमें रणधीर वर्मा चौक से होटल रत्न विहार, सिविल सर्जन कार्यालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, सेल्स टैक्स, निबंधन विभाग, सदर थाना और उपायुक्त कार्यालय की दीवारें भी चौड़ीकरण की जद में आएंगी।

    जिला भू-अर्जन पदाधिकारी राम नारायण खालको ने बताया कि पूर्व मेयर इंदू देवी का पत्र कुंती निवास मार्केट में हिस्सेदारी की दावेदारी को लेकर प्राप्त हुआ है। विभाग कानूनी दस्तावेजों के आधार पर पूरी प्रक्रिया पूरी करेगा। 