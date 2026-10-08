धनबाद भाजपा में तीन खेमों के बीच कुंभनाथ सिंह की एंट्री से बढ़ी हलचल, नए सियासी समीकरण के संकेत

डिजिटल डेस्क, धनबाद। Dhanbad BJP Politics: धनबाद भाजपा की राजनीति इन दिनों दिलचस्प मोड़ पर है। पार्टी में फिलहाल मुख्य रूप से तीन खेमे सक्रिय माने जा रहे हैं। एक खेमा धनबाद के सांसद ढुलू महतो का है, दूसरा धनबाद विधायक राज सिन्हा का, जबकि तीसरा झरिया विधायक रागिनी सिंह के नेतृत्व में है।

हाल के दिनों में कुंभनाथ सिंह ने अपनी राजनीतिक इच्छा जाहिर कर पार्टी के भीतर नई हलचल पैदा कर दी है। इससे धनबाद भाजपा की सियासत में नए समीकरण बनने की चर्चा तेज हो गई है। भाजपा नेताओं-कार्यकर्ताओं के बड़े समूह का झुकाव कुंभनाथ की ओर देखा जा रहा है।

हालांकि, झारखंड विधानसभा चुनाव अभी दूर है। इससे पहले लोकसभा चुनाव होना है। इसके बावजूद बीसीसीएल में आउटसोर्सिंग कंपनी के संचालक और भाजपा में सक्रिय कुंभनाथ सिंह ने धनबाद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का संकेत देकर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। इसके बाद धनबाद महानगर भाजपा का एक बड़ा समूह उनके समर्थन में नजर आ रहा है।

कुंभनाथ सिंह इन दिनों धनबाद के पूर्व सांसद पीएन सिंह समेत भाजपा के कई बड़े-छोटे नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। झरिया से लेकर धनबाद तक सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में भी उनकी सक्रिय भागीदारी दिख रही है। हाल ही में गांधी जयंती के मौके पर वह धनबाद के पूर्व सांसद पीएन सिंह, धनबाद महानगर भाजपा अध्यक्ष श्रवण राय और महानगर कमेटी के पदाधिकारियों के साथ रणधीर वर्मा चौक स्थित खादी ग्रामोद्योग की दुकान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गांधी जयंती के अवसर पर सभी को खादी का शॉल भेंट किया।

तीन दिन पूर्व बड़ी संख्या में युवाओं ने कुंभनाथ सिंह के समर्थन में खड़े होने और आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें समर्थन देने की घोषणा की। बताया गया कि इस जुटान में कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे, जो पूर्व में सिंह मेंशन से जुड़े रहे हैं।

आवास पर पहुंचे समर्थकों का अंगवस्त्र देकर स्वागत किया गया। इस दौरान कुंभनाथ सिंह के समर्थन में नारे भी लगाए गए। रिंकू खान, विक्की राम, सनी पासवान, सागर पासवान, नेहाल पासवान और अभिषेक कुमार समेत बड़ी संख्या में युवा उनके आवास पहुंचे।

समर्थकों ने कहा कि कुंभनाथ सिंह लगातार लोगों के सुख-दुख में खड़े रहते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। उनका कहना था कि ऐसे व्यक्ति को विधानसभा में जनता की आवाज उठाने का अवसर मिलना चाहिए। समर्थकों ने आगामी चुनाव में उनके पक्ष में समर्थन देने की बात कही।

वहीं, कुंभनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने किसी को बुलाया नहीं था। उनके अनुसार, लोग उनके सामाजिक कार्यों से प्रभावित होकर स्वयं उनके पास पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि जनता का आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहा तो विधायक के रूप में जनता की समस्याओं को विधानसभा तक पहुंचाने और उनके समाधान के लिए काम करने का अवसर मिलेगा।