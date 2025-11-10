Language
    रेल यात्रीगण ध्यान दें... Howrah-Dhanbad-Gaya रेल मार्ग पर तीन दिन विलंब से चलेंगी ट्रेनें

    By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 08:47 PM (IST)

    Indian Railway: धनबाद से होकर गुजरने वाली कई लंबी दूरी की ट्रेनें अलग-अलग दिनों में देरी से चलेंगी, क्योंकि दुर्गापुर रेलवे स्टेशन पर नान इंटरलाकिंग का काम चल रहा है। नवंबर में रद की गई कुछ ट्रेनों की सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं, लेकिन कोलफील्ड और ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस अभी भी रद हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इन परिवर्तनों को ध्यान में रखें।

    जम्मूतवी-कोलकाता एक्सप्रेस 300 मिनट विलंब से चलेगी।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। Eastern Railway हावड़ा-गया रेल खंड पर धनबाद होकर चलने वाली लंबी दूरी की कई ट्रेनें अलग-अलग दिनों में विलंब से चलेंगी। धनबाद-हावड़ा रेल मार्ग के दुर्गापुर स्टेशन पर नान इंटरलाकिंग के कारण अपने आरिजिनेटिंग स्टेशन से देर से रवाना होगी।

    दूसरी ओर, नवंबर के अलग-अलग दिनों में रद की गई ट्रेनों की सेवा पुनर्बहाल कर दी गई है। 18 व 20 को 22911 इंदौर- हावड़ा शिप्रा एक्सप्रेस, 20 व 22 को 22912 हावड़ा-इंदौर शिप्रा एक्सप्रेस पहले रद थी, जो अब अपने निर्धारित समय व तिथि के अनुसार चलेगी।

    22 नवंबर को 11447 जबलपुर-हावड़ा शक्तिपुंज एक्सप्रेस तथा 23 नवंबर को चलने वाली 22304 गया- हावड़ा वंदेभारत एक्सप्रेस, 12259 सियालदह-बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस एवं 12313 सियालदह-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग व समय से चलेंगी।

    21 को चलने वाली 13152 जम्मूतवी- कोलकाता एक्सप्रेस 300 मिनट, 22 को चलने वाली 12988 अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस 290 मिनट एवं 12354 लालकुआ-हावड़ा एक्सप्रेस 135 मिनट, 23 को चलने वाली 11448 हावड़ा-जबलपुर शक्तिपुंज एक्सप्रेस 135 मिनट, 13151 कोलकाता-जम्मूतवी एक्सप्रेस 150 मिनट विलंब से चलेंगी।

    धनबाद से हावड़ा के बीच चलने वाली कोलफील्ड व ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस के रद फेरे पुनर्बहाल नहीं हुए हैं। धनबाद से हावड़ा जानेवाली ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस 22 व 23 नवंबर तथा धनबाद-हावड़ा कोलफील्ड एक्सप्रेस 24 नवंबर को रद रहेगी।

    वापसी में हावड़ा से धनबाद के बीच चलने वाली ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस 23 व 24 नवंबर तथा कोलफील्ड एक्सप्रेस 23 नवंबर को रद रहेगी।