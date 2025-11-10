रेल यात्रीगण ध्यान दें... Howrah-Dhanbad-Gaya रेल मार्ग पर तीन दिन विलंब से चलेंगी ट्रेनें

जागरण संवाददाता, धनबाद। Eastern Railway हावड़ा-गया रेल खंड पर धनबाद होकर चलने वाली लंबी दूरी की कई ट्रेनें अलग-अलग दिनों में विलंब से चलेंगी। धनबाद-हावड़ा रेल मार्ग के दुर्गापुर स्टेशन पर नान इंटरलाकिंग के कारण अपने आरिजिनेटिंग स्टेशन से देर से रवाना होगी।

दूसरी ओर, नवंबर के अलग-अलग दिनों में रद की गई ट्रेनों की सेवा पुनर्बहाल कर दी गई है। 18 व 20 को 22911 इंदौर- हावड़ा शिप्रा एक्सप्रेस, 20 व 22 को 22912 हावड़ा-इंदौर शिप्रा एक्सप्रेस पहले रद थी, जो अब अपने निर्धारित समय व तिथि के अनुसार चलेगी।

22 नवंबर को 11447 जबलपुर-हावड़ा शक्तिपुंज एक्सप्रेस तथा 23 नवंबर को चलने वाली 22304 गया- हावड़ा वंदेभारत एक्सप्रेस, 12259 सियालदह-बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस एवं 12313 सियालदह-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग व समय से चलेंगी।

21 को चलने वाली 13152 जम्मूतवी- कोलकाता एक्सप्रेस 300 मिनट, 22 को चलने वाली 12988 अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस 290 मिनट एवं 12354 लालकुआ-हावड़ा एक्सप्रेस 135 मिनट, 23 को चलने वाली 11448 हावड़ा-जबलपुर शक्तिपुंज एक्सप्रेस 135 मिनट, 13151 कोलकाता-जम्मूतवी एक्सप्रेस 150 मिनट विलंब से चलेंगी।



धनबाद से हावड़ा के बीच चलने वाली कोलफील्ड व ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस के रद फेरे पुनर्बहाल नहीं हुए हैं। धनबाद से हावड़ा जानेवाली ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस 22 व 23 नवंबर तथा धनबाद-हावड़ा कोलफील्ड एक्सप्रेस 24 नवंबर को रद रहेगी।