छह महीने बाद खुली केंदुआ की मुख्य सड़क, धनबाद-बोकारो मार्ग पर वाहनों का परिचालन शुरू

संवाद सहयोगी, केंदुआ (धनबाद)। भू-धंसान और गैस रिसाव के कारण छह महीने से बंद केंदुआ में धनबाद-बोकारो मुख्य सड़क को सोमवार को विधायक राज सिन्हा के उद्घाटन के बाद चालू कर दिया गया। विधायक राज सिन्हा ने इस दौरान पूजा-अर्चना कर नारियल फोड़ा।

इसके बाद फीता काटकर सड़क को आवागमन के लिए खोल दिया। इस मौके पर भाजपा समर्थकों के साथ केंदुआ के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधि, व्यापारी और आम लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। सड़क चालू होने पर लोगों ने विधायक के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें माला पहनाकर सम्मानित किया और जिंदाबाद के नारे लगाए। सड़क पर आवागमन शुरू होने से व्यवसायियों और स्थानीय लोगों में खुशी देखी गई। विधायक राज सिन्हा ने सड़क पर लगाई गई बैरिकेडिंग हटवाकर वाहनों का परिचालन शुरू कराया। इस मौके पर विधायक राज सिन्हा ने कहा कि आम लोगों की परेशानी और दुर्गापूजा को देखते हुए बंद धनबाद-बोकारो मुख्य सड़क को चालू कराया गया है।

सड़क खुलने से महीनों से कारोबार और आवागमन को लेकर परेशान क्षेत्र के हजारों व्यवसायियों और आम लोगों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौटी है। उन्होंने कहा कि सड़क बंद रहने के दौरान व्यवसायियों और आम लोगों की परेशानी को देखते हुए उन्होंने धरना-प्रदर्शन कर आंदोलन किया था। साथ ही जिला प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन को अल्टीमेटम देकर सड़क की शीघ्र मरम्मत कराने और आवागमन बहाल करने की मांग की थी।