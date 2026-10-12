धनबाद कोर्ट में आरोपी को पकड़ने पहुंची RPF की टीम पर अधिवक्ता से मारपीट का आरोप, सब-इंस्पेक्टर हिरासत में

जागरण संवाददाता, धनबाद। Dhanbad Advocate-RPF Dispute: रेलवे के ओवरहेड तार चोरी के मामले में सरेंडर करने आए आरोपी को पकड़ने के लिए कथित आरपीएफ कर्मियों ने अधिवक्ता पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना सोमवार दोपहर करीब 12 बजे की है।

पीड़ित अधिवक्ता संतोष कुमार सिंह ने बताया कि महुदा रेल थाना कांड संख्या 4/26 के आरोपी कुणाल साव की ओर से रेलवे के न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आत्मसमर्पण की याचिका दाखिल की गई थी।

सोमवार सुबह करीब 12 बजे सादे लिबास में चार-पांच लोग उनके चेंबर में आए। वे खुद को आरपीएफ का सब-इंस्पेक्टर और जवान बता रहे थे। उन्होंने आरोपी कुणाल साव को जबरन उठाकर ले जाने का प्रयास किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने विरोध किया, जिसके बाद वे लोग वहां से चले गए।

दोपहर करीब 1:30 बजे जब अधिवक्ता आरोपी को लेकर न्यायालय जा रहे थे, तभी सादे लिबास में आए चार-पांच लोगों ने दोबारा कुणाल साव को घसीटकर ले जाने का प्रयास किया। इस दौरान कथित आरपीएफ कर्मियों ने अधिवक्ता संतोष कुमार सिंह पर हमला कर उनका गला दबा दिया। उनका चश्मा तोड़ दिया और हाथ से सोने की अंगूठी छीन ली। आरोप है कि उन्होंने एक जूनियर महिला अधिवक्ता के साथ भी अभद्रता की।