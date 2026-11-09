धनबाद के भंडारडीह में संदिग्ध परिस्थिति में पति की मौत, पत्नी और बच्ची बेहोश

संवाददाता, कतरास (धनबाद)। कतरास थाना क्षेत्र के भंडारीडीह में किराये के मकान में संदेहास्पद परिस्थितियों में पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी और उनकी नवजात बच्ची अचेत हो गईं। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को कतरास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

वहां चिकित्सक ने 21 वर्षीय पति मोहम्मद गुलाम को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया। वहीं, पत्नी 20 वर्षीय अष्टमी कुमारी और बच्ची को अस्पताल में भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया गया है। फिलहाल पत्नी बेहोश है।

घटना के संबंध में पड़ोसियों ने बताया कि लक्ष्मी पूजा करने के बाद भोजन कर दंपती एक ही बेड पर सो गए थे। पत्नी के मायके छाताबाद पांच नंबर से उनकी नानी रेखा देवी रात करीब साढ़े 11 बजे भंडारीडीह पहुंचीं। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला।

रेखा देवी ने बताया कि वह रात में वहीं बाहर सो गईं। सुबह करीब छह बजे दरवाजा खोलने के लिए फिर आवाज लगाई और दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रेखा देवी के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग जुट गए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़ा। अंदर की स्थिति देखकर सभी भौंचक रह गए। आसपास के लोगों के सहयोग से पुलिस तीनों को अस्पताल ले गई।