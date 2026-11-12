करकेंद हाल्ट को यात्री सुविधाओं का इंतजार, हजारों लोग परेशान

लव कुमार वर्णवाल, पुटकी (धनबाद)। गोमो-भागा-आद्रा रेल खंड पर स्थित करकेंद हाल्ट पुटकी व करकेंद इलाके के 15 हजार से अधिक आबादी के लिए लाइफलाइन है। धनबाद, गोमो, बोकारो, पुरुलिया व आद्रा की ओर से आने-जाने वाले यात्रियों के लिए यहां मेमू व सवारी गाड़ी रुकती है।

यहां से इलाके के सैकड़ों विद्यार्थी प्रतिदिन गोमो, महुदा व धनबाद आते-जाते हैं। सुबह के समय हाल्ट पर पैर रखने की जगह नहीं होती। लेकिन एक प्लेटफार्म, पटरी व ट्रेनों को छोड़, हाल्ट पर यात्री सुविधाएं शून्य हैं। गोमो-खड़गपुर एक्सप्रेस, चक्रधरपुर-गोमो मेमू, आद्रा-खानुडीह मेमू और भागा व गोमो की ओर जाने वाली लोकल सवारी गाड़ियों से यात्रा करने वाले लोग प्रतिदिन जनसुविधाओं के लिए जूझते हैं। हाल्ट के प्लेटफार्म पर यात्री शेड नहीं है। बरसात के समय लोगों को भींगते हुए ट्रेन से चढ़ना-उतरना पड़ता है। जिससे बुजुर्गों, बच्चों व महिलाओं को परेशानी होती है। यहां प्रकाश का पर्याप्त इंतजाम नहीं है। शाम होते ही प्लेटफार्म पर अंधेरा पसर जाता है। यही कारण है कि रात में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

महिला शौचालय नहीं, संपर्क पथ भी बदहाल करकेंद हाल्ट से प्रतिदिन काफी संख्या में कामकाजी महिला, शिक्षिका व छात्राएं आवागमन करती हैं। लेकिन हाल्ट पर महिला यात्रियों के लिए शौचालय नहीं है। यही कारण महिलाओं को फजीहत का सामना करना पड़ता है।