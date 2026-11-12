ठंड बढ़ने से पटरी में दरार और टूटने का खतरा, रेलवे ने विंटर पेट्रोलिंग का जारी किया आदेश

जागरण संवाददाता, धनबाद। ठंड की दस्तक के साथ ही रेलवे ने ट्रेनों की सुरक्षा को लेकर विंटर पेट्रोलिंग से जुड़ा आदेश जारी कर दिया है। 15 नवंबर से धनबाद रेल मंडल समेत जोन के सभी डिविजन में विंटर पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी।

मुख्यालय से स्पष्ट कर दिया है कि इस बार किसी भी सेक्शन में ढिलाई नहीं बरती जाएगी। दरअसल, सर्दियों में तापमान में उतार-चढ़ाव से रेलवे ट्रैक सिकुड़ने, पटरी में दरार आने या टूटने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ज्यादातर दुर्घटना मध्य रात्रि से तड़के के बीच होती है।