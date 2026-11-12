फैटी लीवर से बढ़ता डायबिटीज का खतरा, पेट की बढ़ती चर्बी को न करें नजरअंदाज

जागरण संवाददाता, धनबाद। Fatty Liver Risk: फैटी लीवर की समस्या से जूझ रहे लोगों में मधुमेह (डायबिटीज) होने की आशंका काफी अधिक होती है। पेट के आसपास जमा होने वाली चर्बी धीरे-धीरे पैंक्रियाज (अग्नाशय) तक पहुंच जाती है, जिससे शरीर में इंसुलिन बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है या बना हुआ इंसुलिन अपना सही असर नहीं दिखा पाता।

इसलिए मोटापा और बढ़ती तोंद को नजरअंदाज न कर तुरंत सतर्क होने की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण बातें रिसर्च सोसाइटी फार द स्टडी आफ डायबिटीज इन इंडिया ( के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, डायबिटीज एंड हार्ट रिसर्च सेंटर (डीएचआरसी) के निदेशक एवं सीएमई इंडिया के संस्थापक मधुमेह रोग विशेषज्ञ डा. एनके सिंह ने कहीं। वह बुधवार को रांगाटांड़ स्थित डीएचआरसी कार्यालय में धनबाद एक्शन ग्रुप, डीएचआरसी और ग्रीन टी विद सीएमई इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। डा. सिंह ने मधुमेह चिकित्सा और अनुसंधान में हो रहे आधुनिक बदलावों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

उन्होंने बताया कि अब उपचार केवल ब्लड शुगर नियंत्रण (Diabetes Risk) तक सीमित नहीं है, बल्कि हृदय, किडनी, मोटापा और संपूर्ण मेटाबालिक स्वास्थ्य की सुरक्षा पर केंद्रित है। इसके लिए जीएलपी-एक (डीएलपी-एक ) आधारित उपचार, एसजीएलटी-दो (एसजीएलटी दो) इनहिबिटर्स और आधुनिक ग्लूकोज मानिटरिंग जैसी नई तकनीकों का उपयोग बढ़ रहा है।

शरीर के साथ मन पर भी होगी परिचर्चा डा. सिंह ने कहा कि ग्रीन टी विद सीएमई इंडिया यूट्यूब अभियान के माध्यम से आम लोगों को हिंदी में वैज्ञानिक जानकारी देकर खानपान और बीमारियों से जुड़े भ्रम दूर किए जा रहे हैं। साथ ही, उन्होंने आगामी 18 से 20 दिसंबर 2026 तक ऋषिकेश में आयोजित होने वाले विशेष सम्मेलन 'विजडम 2026' की जानकारी भी दी।